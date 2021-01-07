【男兒當入樽】港產片26年前已拍過真人版　鄭伊健變港版流川楓

日本經典籃球漫畫《男兒當入樽》作者井上雄彥今日（7日）宣布開拍動畫版電影，令一眾粉絲為之瘋狂，有望在大銀幕上看到湘北對山王經典一役，真係未出發先興奮。

其實早於26年前香港已拍過真人版《男兒當入樽》，鄭伊健飾演「波神」高秋，人設似足流川楓，不過一頭長髮就出晒戲，反觀鄭則士一出場就知佢扮安西教練，還原度達100%！

《男兒當入樽》雖然「爛味」甚濃，但都算幾熱血。（電影截圖）

《男兒當入樽》由袁錦麟執導，吳大維、鄭伊健、古天樂、麥家琪、鄭則仕及郭藹明等人主演，講述鄭則士領軍的「華勝」籃球隊因加薪問題，一眾主將紛紛離隊，鄭女兒麥家琪四出尋覓新隊員，以應付接下來跟美國巨人隊的比賽，卻找來幾位奇奇怪怪人物，當中有人精於跳舞、有人精於打機，球技了得的吳大維因鍾情麥家琪而入隊，還有鄭伊健飾演的「波神」高秋。經過一連串的試煉後，華勝最終戰勝巨人隊。

鄭伊健飾演的「波神」高秋識飛天入樽。（電影截圖）

戲中鄭伊健飾演的「波神」高秋，球技出神入化，識得飛天旋轉入樽，喜愛藏身高處突然現身，然後爆幾句似懂非懂的金句，性格冷酷擺明抄流川楓，但他又十分貪錢，仲會追女仔，相當騎呢。雖然鄭伊健搶晒鏡，但其實男一是吳大維，其人設似十足櫻木花道，性格十分暴躁，同樣為了追女仔而加入籃球隊，戲中要負責搞笑但唔好笑。

吳大維的角色人設擺明抄櫻木花道。（電影截圖）

戲中仲有未曬黑的古天樂，其角色最無厘頭，他本來是跳高選手，加入籃球隊後只顧溝女，幾乎連波都冇掂過，而且頭二十分鐘後就突然退隊消失，令人摸不著頭腦。麥家琪明顯參考赤木晴子，戲中穿低胸裝打籃球，相當符合港產片特色。

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電影製作相當粗製濫造，打波場面以誇張為主，演得最認真的是鄭則士，他飾演球隊教練，除了對球員實行魔鬼訓練，仲一度展現入樽技術，令人嘆為觀止。而現已出家修行的林偉亮於戲中飾演鄭則士兒子，同樣球技了得，長髮造型頗似三井壽浪子回頭前的形象。

呢一幕仲可以唔認係抄咩？（電影截圖）

另值得一提的是，電影尾段大戰最後一球由鄭伊健交波給吳大維入樽絕殺，對照人設為流川楓傳給櫻木花道，剛巧漫畫版的結局中，湘北對戰山王工業時，流川楓傳波給櫻木花道絕殺，電影比漫畫結局更早推出，竟然神預言了結局。

這部老翻作「爛味」甚濃，當年收310多萬票房，成績強差人意，但事隔多年翻睇又覺得趣味十足，相信今時今日再難有片商願意投資開拍同類型作品。