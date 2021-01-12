《枕邊冇情人》《戀搞好朋友》主打有性無愛　造就FWB世界通行

歌都有得唱：「能成為密友大概都帶著愛～」，十年前兩部荷里活電影《枕邊冇情人》（No Strings Attached）及《戀搞好朋友》（Friends with Benefits）完美體現了這個意境，一男一女當好朋友不只要帶著愛，還要將這份愛切切實實地做出來，自此一種新型的男女關係就從前流行起來，時至今日更成為一種世界通行的交友模式。

《戀搞好朋友》大受歡迎，令「FWB」成為追求有性無愛關係的男女的代名詞。（《戀搞好朋友》劇照）

《枕邊冇情人》與《戀搞好朋友》同樣於2011年上映，同樣講述男、女主角本來是好朋友，後來發展成有性無愛的關係，雙方協議只上床不會投入感情，但當然最後還是「沉船」，齊齊迎來荷里活式的大團圓結局。《枕邊冇情人》由妮妲莉寶雯（Natalie Portman）與艾斯頓古查（Ashton Kutcher）主演，而《戀搞好朋友》就找來Justin Timberlake配美娜古妮絲（Mila Kunis），兩對都是靚仔靚女，就算只是上演普通的愛情故事，都有一定可觀性。

《戀搞好朋友》前半部露骨地描述男、女主角如何建立性關係，少少鹹多多趣，但後半段就回歸荷里活式愛情套路，結局更是出奇地老土。（《戀搞好朋友》劇照）

兩部戲的名字「No Strings Attached」與「Friends with Benefits」（簡稱FWB）往後成為這種「朋友以上、戀人未滿」的有性無愛關係，情況等同香港人講起《斷背山》就會聯想到同性戀者。「No Strings Attached」意指無承諾關係，而「Friends with Benefits」就是會上床的朋友，兩者都是建基於性。

《枕邊冇情人》與《戀搞好朋友》都在告訴觀眾，這種友誼以上、戀人未滿的關係，最終都會變成真愛，但現實又是否這樣呢？（《枕邊冇情人》劇照）

隨著交友Apps的普及，就令「No Strings Attached」與「FWB」更廣泛出現，一眾只求滿足生理慾望的男女，在儼如肉體市場的交友Apps上揀選「FWB」、發展「No Strings Attached」的關係。說到底跟尋找性伴侶（Sex Partner）與一夜情對象分別不大，大家互相稱對方為「朋友」，但在纏綿過後，有幾多會照顧到交心的部分呢？畢竟荷里活電影的真愛只會出現在螢火幕上。

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