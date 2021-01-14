《Sky Sharks》納粹軍養喪屍鯊魚開戰　網民激讚年度最佳Cult片

受新冠肺炎疫情影響，戲院被迫關閉，去年至今大部份電影都要延期上映，雖然電影市道大受影響，但卻造就了一眾低成本作品受到關注，其中一部名為《Sky Sharks》（台譯：《天空鯊：納粹終極武器》）的Cult片，因為劇情太瘋狂而備受關注，雖然是B級製作，但成功登錄其他國家及地區上映，究竟這部作品有幾癲？

將鯊魚、喪屍及納粹黨結合起來，當真創意無限。（劇照）

講起這部片的製作背景，要追溯到數年前，導演Marc Fehse飲醉酒跟友人談起想開拍一部飛天鯊魚的電影，幾個人試當真，構思完整劇情、設計電影海報及開設Facebook專頁宣傳，後來更製作出先導預告片並獲得網民瘋傳，劇組於2015年發起網上眾籌，最終籌得近10萬歐元，比當初目標7萬5000歐元還要多，而電影亦成功開拍。

《Sky Sharks》劇組眾籌籌得9萬6000多歐元製作費。（網上截圖）

其實此前已有同類題材的電視電影《龍捲鯊》（Sharknado）系列，拍足6集深受觀察歡迎，究竟《Sky Sharks》有什麼特別之處呢？重點在於將飛天鯊與納粹黨連繫起來，電影講述一支地質探勘隊偶然在極地發現了納粹在二戰末期廢棄的實驗室，並發現納粹竟然在這裡開發了一種超乎想像的極機密武器……探勘隊不小心喚醒了凍結在冰層深處，一支由基因改造的超級人類組成的飛行殭屍鯊魚大軍。這支不死軍團傾巢而出，毀滅任何阻擋在牠們面前的生物。面對來勢洶洶的天空鯊大軍，人類節節敗退，一支菁英部隊臨危受命試圖扭轉戰局......

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單睇劇情都覺得Cult到爆，難怪會吸引到網民注意，雖然電影屬低成本製作，但特技場面絕不欺場，各類血腥殺人場面滿足到熱愛血腥暴力B級片的觀眾。電影去年入選了英國倫敦恐怖電影節及西班牙錫切斯奇幻影展，證明有一定程度的品質，將看似無厘頭的意念認真地實行起來，真的可以得到意想不到的正面效果。