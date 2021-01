《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)男星艾米漢默(Armie Hammer)日前遭一名女網民爆料,指他經常用Instagram私信溝女,對話露骨程度令人咋舌,包括:「我想吃你」、「我是100%食人族」、「我曾將活生生的動物的心臟切出來,並在心臟仍是暖的時候吃掉它」等,艾米漢默又自稱喜歡暴力性愛兼會玩SM。

疑似艾米漢默與女網民的變態情慾對話曝光。(網上圖片2)

由於對話有晒截圖,迅速成為網民熱話,令艾米漢默形象插水,今日(14日)他宣布辭演跟樂壇天后珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)合作的新片《Shotgun Wedding》,片商回應指尊重他的決定,而艾米在聲明中譴責爆料者造謠:「我不會回應那些胡說八道的指控,但是鑑於網上對我惡意和虛假的攻擊,我現在不能離開我的孩子四個月,去多明尼加共和國拍攝電影」。