《以你的名字呼喚我》男星艾米漢默　疑似吸毒及酒後駕駛片段流出

憑同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)受人注目的男演員艾米漢默(Armie Hammer),繼日前爆出經常以Instagram私信女性朋友,又送出露骨及大膽對話後,今日又被外媒公開一條駕駛時的自拍片,片中他在朋友手中吸食白色粉末疑似毒品,隨後更擺明邊駕駛邊飲酒。

艾米漢默(Armie Hammer)憑電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)人氣急升。(視頻截圖)

在片段可見,艾米漢默正在駕駛,隨後便伸脷去舔走朋友手上遞來的白色粉末,他還讚對方正在「送上愛」之後似未夠喉,更再伸脷去舔淨朋友手上的粉末,疑似是在吸食毒品。另一片段便看到他邊飲啤酒邊駕駛,期間更一度雙手離開軚盤。

影片所見他伸脷舔走朋友遞上的白色粉末。(影片截圖)

另一片段見到他邊飲酒邊駕駛。(影片截圖)

事實上自日前的情慾對話流出後,艾米漢默已經形象插水,原定有份跟樂壇天后珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)合作的新片《Shotgun Wedding》,日前都自行宣布辭演。他更發聲明譴責爆料者造謠:「我不會回應那些胡說八道的指控,但是鑑於網上對我惡意和虛假的攻擊,我現在不能離開我的孩子四個月,去多明尼加共和國拍攝電影」