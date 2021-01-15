《以你的名字呼喚我》男星艾米漢默　疑似吸毒及酒後駕駛片段流出

憑同志電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）受人注目的男演員艾米漢默（Armie Hammer），繼日前爆出經常以Instagram私信女性朋友，又送出露骨及大膽對話後，今日又被外媒公開一條駕駛時的自拍片，片中他在朋友手中吸食白色粉末疑似毒品，隨後更擺明邊駕駛邊飲酒。

艾米漢默（Armie Hammer）憑電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）人氣急升。（視頻截圖）

在片段可見，艾米漢默正在駕駛，隨後便伸脷去舔走朋友手上遞來的白色粉末，他還讚對方正在「送上愛」之後似未夠喉，更再伸脷去舔淨朋友手上的粉末，疑似是在吸食毒品。另一片段便看到他邊飲啤酒邊駕駛，期間更一度雙手離開軚盤。

影片所見他伸脷舔走朋友遞上的白色粉末。（影片截圖）

另一片段見到他邊飲酒邊駕駛。(影片截圖)

事實上自日前的情慾對話流出後，艾米漢默已經形象插水，原定有份跟樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）合作的新片《Shotgun Wedding》，日前都自行宣布辭演。他更發聲明譴責爆料者造謠：「我不會回應那些胡說八道的指控，但是鑑於網上對我惡意和虛假的攻擊，我現在不能離開我的孩子四個月，去多明尼加共和國拍攝電影」