美國參議員Patrick Leahy係蝙蝠俠超級粉絲　拍過五部Batman電影

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-27 23:50

蝙蝠俠（Batman）是被改編成電影最多次的超級英雄角色，多年來拍過不止十個版本，而有位演員竟然可以橫跨三代演出，究竟係邊位？

Patrick Leahy客串多數演議員。（電影截圖）

美國民主黨參議員萊希（Patrick Leahy）出晒名是蝙蝠俠的超級粉絲，他由1995年起參演蝙蝠俠電影，橫跨20年演足5部，最早要數1995年韋基馬（Vil Kilmer）版本的《新蝙蝠俠─不敗之謎》（Batman Forever），之後接連演出蝙蝠俠與羅賓（Batman & Robin）、《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）、《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）以及《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）。

當中最令人留下印象的，應該是Patrick Leahy在《蝙蝠俠—

在《蝙蝠俠—黑夜之神》的戲份是5次演出以來最多。（電影截圖）

黑夜之神》中飾演其中一位派對賓客，勇敢地挑戰小丑（Joker），被對方用刀指住塊面，這一次演出應該是Patrick Leahy最多鏡頭及對白的一次，想知佢在其他《蝙蝠俠》電影哪一幕出現，立即點擊下圖：