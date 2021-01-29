GME挾淡倉｜《沽注一擲》揭大鱷手法如一　散戶堅守信念血戰到底

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-29 20:33

連夜掀起股壇血戰的GameStop （GME），今晚（29/1）將會上映關鍵一戰，一眾散戶死守的股票單位，掀起一場挾淡倉（Short Squeeze）大戰。能否戰勝機構投資者贏出漂亮一仗，今晚將會有答案。

有指今次一戰，其實早在2007年已潛伏，有Reddit用戶在網上發公開信，斥責華爾街一眾大行，於2008年間引發次按危機，導致金融海嘯令數百萬人受苦，今次是要用群眾力量一改股壇常態，要他們得到教訓。更神是當年由基斯頓比爾（Christian Bale）主演，畢彼特（Brad Pitt）監製及演出，揭露次按危機背後真相的電影《沽注一擲》（The Big Short），竟然同今次GME事件有6大地方相似。

遊戲銷售店GameStop（GME），成了今次挾淡倉（Short Squeeze）大戰的主角。（Getty Image）

今次掀起GME挾淡倉潮，源於沽空機構香櫞研究（Citron Research）一句︰「GME只值20美元」引爆，當地Reddit（討論區）覺得GME轉型做電商反而有前景，同時又發現GME的沽空股數遠超市面流通數量，於是在網上召集一眾散戶，一齊挾高股價，誓要令沽空機構損手甚至破產。有網民更指整場「戰役」充滿戲劇性，更似電影《沽注一擲》情節。電影原本可在Netflix看到，有網民指上月才剛看過，但日前已下架，或許跟定時更新節目有關。

《沽注一擲》獲得了一致好評，爛番茄新鮮度達88%。更贏得第88屆奧斯卡金像獎最佳改編劇本。（《沽注一擲》劇照）

01 華爾街財技

《沽注一擲》講述機構投資者，將高風險次級房地產債務包裝成AAA級債券產品抵押債務證券（Collateralized Debt Obligations, CDO），並以高價出售，繼而埋下一個計時炸彈，最終到2007-2008年爆破。今次GME事件，同樣是大戶做手腳，以大量資金惡意沽空股票，聲言其股價只值20美元，再沽空流通量130%的股票，企圖極度壓低股價再平倉，謀取暴利，代價是導致散戶血本無歸。

有受過金融海嘯之苦，睇呢套戲時會格外憤恨。（《沽注一擲》劇照）

02 態度傲慢惹禍

其實次按風暴一早有先兆，戲中的基斯頓比爾透過會計查核資料，發現問題並決定做空當時正高企的樓市，可惜一眾大戶對泡沫視若無睹，更嘲笑這些與市場對賭的極少數投資人士。今次GME事件同樣因為空頭機構的傲慢，堅持己見並大手沽空GME流通股票，更高調嘲笑看好GME的散戶，結果觸怒一眾散戶團結反擊，令空頭機構難以平倉，陷入破產危機。

03 華爾街插手事件

《沽注一擲》中，講到華爾街有人出手，控制CDO價錢高企，足令幾位作對賭的主角，產生極大經濟壓力，意圖令其放棄行動。至於今次GME事件，有指部分傳媒為大戶助攻，出假新聞指他們已經平倉所有沽空，其實是假象想令股民放手。又有傳聞指，有大戶利用左手交右手方式壓低股價，意圖做出大量賣盤假象產生恐慌性拋售。至於最為人怒斥是28/1當日，大量網上股票平台只許賣不許買，壓制網民再吸貨，以輸打贏要方式操控股價，手法觸怒股民誓言要堅守到底。

《沽注一擲》原本在Netflix有得睇，但最近下架未能看到。（網頁截圖）

04 可預期的結局？

《沽注一擲》是改編自真人真事，結果房地產泡沫預期中爆破，股市跌至谷底，美國經濟大衰退，令全美甚至全球人一同承受苦果。至於GME事件，暫未知最終結果，但如果最後跟足股民心目中的劇本走，股價大升到令機構投資者無力平倉，導致破產收場。