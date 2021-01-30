《沽注一擲》角色原型Michael Burry　醫生轉做基金靠GME勁賺42億

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-30 17:46

一隻GameStop （GME），連日來掀起美國股市一場散戶與大戶的挾淡倉（Short Squeeze）大戰。昨晚（29/1）散戶依然有價不放，務求令挾淡倉的大戶要高價追貨完成交易。結果昨晚GME收市後依然企硬報$325美金，戰雲將延續到下星期。 今次大戰，不少香港股民都有參與，有人輸身家但亦有人大賺整份首期，不過無論賺幾多，點都不及投資公司Scion Asset Management的話事人Michael Burry咁厲害，他早在去年9月已部署這一仗，結果令基金財富大升60倍達到$5.5億美元（約42億港元），而這位Michael Burry更在08年金融海嘯一役成名，並拍成電影《沽注一擲》（The Big Short）由基斯頓比爾（Christian Bale）飾演。

由基斯頓比爾（Christian Bale）主演的《沽注一擲》，由他飾演Michael Burry。（《沽注一擲》劇照）

有網站將二人拚上（圖左為真人版），的確非常神似。（網上圖片）

整場戰役由沽空機構Citron Research在社交網站留言引起，它唱淡美國遊戲零售商GameStop（GME），雖然公司銳意改革轉做電商，但都大踩其股價只值20美元，借勢做淡沽空。此舉引發「美國連登」Reddit一班網民不滿，認為GameStop轉做電商其實前景不錯，更開Post稱發現該股票的沽空數量遠超市面流通股數，睇穿對沖基金想藉惡意沽空壓低GME股價從中獲利。於是號召眾多散戶齊齊入貨，入貨兼死守令市場冇貨造成供求問題，推高GME股價，目的是殺沽空機構和對沖基金一個措手不及，事實上今次事件亦已奏效，不少對沖基金已經要拋售其他股票吐現去掃GME股票完成交易，部份機構甚至面臨破產。

這宗散戶聯手生劏大鱷事件，引發全球瘋狂，連帶美國政府都高度關注，更傳聞要借助多間券商，一度限制客戶買入只許賣出等技倆，控制升幅。而今次散戶之戰，雖說是網民自己發起，但其中一個源頭，其實來自投資公司Scion Asset Management的話事人Michael Burry，他的事蹟早在2015年拍成電影《沽注一擲》（The Big Short），並由基斯頓比爾（Christian Bale）飾演。

電影《沽注一擲》改編自真人真事，基斯頓比爾的角色的原型正是Michael Burry，他正職是醫生，因投資有道輾轉索性轉行全職操盤。在2007年，他與一班基金經理，在熾熱的股市下，留意到有機構投資者將高風險的樓宇按揭資產，包裝成低風險債券出售，認為此舉終有一日會爆煲，於是瞓身沽空大膽地跟投資大行對賭，期間有被機構抬價想嚇退離場，但最終能堅守信念，終於次按爆煲令他一夜成名贏到最後。

真人Michael Burry都有客串電影，飾演小職員。（《沽注一擲》影片截圖）

來到今仗，早前有外媒報披露Michael Burry旗下的投資公司Scion Asset Management，早已看到這個沽空漏洞，於是由2019年開始購入GME股票，截至去年第三季度，已持有約170萬股，有指並購入價為$5至$10美金，價值約$1700萬美元（約1億3000萬港元），如果其持股量至今未變，以現價計已暴增至約$5.5億美元（約42億），升幅超過3291%！雖然今次為Michael Burry帶來豐厚利潤，但他曾留言今次已出現瘋狂且危險的警號，更在留言句末Tag美國證券交易委員會，主動提出需要作出監管行動，不過數分鐘後便刪去留言。

其實Michael Burry的背景都相當有趣，本身是一名醫科生，但從小便對投資有濃厚興趣，課餘時不時學習投資和金融知識。 不過曾經在當實習醫生時，因為睡眠不足，竟在一次手術中睡著，並把病人的氧氣樽弄壞，即場被主診醫生踢出手術室。