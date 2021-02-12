30年前最強賀歲檔　《整蠱專家》周星馳都要輸畀成龍周潤發

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-12 13:24

受到新冠肺炎影響，政府除了實行突擊封區，一系列的防疫措施都未有鬆綁，戲院連同其他娛樂場所都繼續封到年初六（17/2）。上年所有合拍的賀歲片都已經臨時煞停，勢估唔到疫行肆虐足足一年有多，香港竟然會有一年，可以冇賀歲片睇。

回看30年前1991年，當時的賀歲陣容非常強勁，是典型的雙周一成格局，3位代表人物分別交出《整蠱專家》（周星馳）、《縱橫四海》（周潤發）及《飛鷹計劃》（成龍），當年成龍已是大哥，對於票房成績非常緊張，眼見後起之秀周星馳來勢洶洶，到底最後贏唔贏到呢？

成龍是賀歲檔常客，差不多每年都有一部，《飛鷹計劃》更遠赴非洲取景。（《飛鷹計劃》影片截圖）

看看2020年的賀歲檔，我們《乜代宗師》、《肥龍過江》、《我的筍盤男友》、《家有囍事2020》等幾部賀歲片撐住，睇番30年前港產片最鼎盛年代，賀歲片是要分兩檔的，當年大年初一是2月15日，但搶閘做首輪賀歲的就有《整蠱專家》及《縱橫四海》，早在2月2日已經上畫，為賀歲檔揭幕，而成龍的《飛鷹計劃》亦於2月7日（年廿三）上畫，年廿九的還有林子祥、張最玉、張學友主演的《富貴吉祥》，4部屬於首輪賀歲。

周星馳冒起得極快，好快就跟成龍、周潤發影壇前輩齊名，更有「雙周一成」稱號。(《整蠱專家》劇照)

電影由吳宇森執導，再配上周潤發、張國榮，是《英雄本色》班底，當年都被睇高一線。（《縱橫四海》劇照）

至於次輪戰況，陣容亦不俗，3月2日（初十六）起，便有劉德華、梁朝偉《中環英雄》、洪金寶、利智《洪福齊天》、周星馳、梁家仁、毛舜筠《龍的傳人》，以及梅艷芳、鄭裕玲、吳孟達《賭霸》4部。一共8部賀歲片，最終票房成績如何？邊部成為票房一哥，即刻點擊下圖睇睇。

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