《刺殺小說家》海報抄《星戰7》　導演發文致歉︰一直尊重創意

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-06 16:15

由楊冪、董子健主演，路陽執導的內地電影《刺殺小說家》，將於大年初一上畫，力撼劉德華的《人潮洶湧》及《唐人街探案3》。日前，導演路陽便在微博，滿心歡地分享了一組海報圖，那幾幅仿版畫設計的海報深得導演歡心，不過貼文不久，便有網民質疑海報設計明顯抄襲《星球大戰7︰原力覺醒》的系列海報，令導演事後要急發文致歉。

導演滿心歡喜跟大家分享了全新海報。（網頁截圖）

電影由楊冪主演，近日正落力宣傳。(網上圖片)

日前，《刺殺小說家》導演路陽在微博上載一套3款的電影海報，並寫上︰「刺殺小說家，大年初一！只要相信，就能實現！」海報製作精美，起初吸引不少影迷點讚，但隨後就有網民發現這套海報，跟《星球大戰7：原力覺醒》的一組版畫海報極為相似，疑似抄襲而引起熱議。

殊不知被網民指海報跟《星球大戰７︰原力覺醒》極為相似，驟眼看的確分不出。（網上圖片）

結果當晚，導演路陽要再發文致歉，表示自己的確很喜歡該套海報，但經同事提醒後才知道作品是抄襲，感到非常抱歉。「作為一名創作人，我一直以來都非常尊重創意，尊重創意工作者，在此我向《星戰7》版畫海報原作者誠摯道歉。」最後再感謝作出提醒的同事及網民。