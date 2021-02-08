【絕色神偷】2000年代最多靚女電影　Amanda S從影最大膽演出

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-08 20:14

2001年上映電影《絕色神偷》，集合舒淇、林熙蕾、麥家琪、顏穎思、Rosemary及Amanda S.等美女演員，可謂2000年代最多靚女的電影。這一部亦是模特兒出身的中、法混血兒Amanda S.的電影處女作，戲中一場被尹子維強暴的震撼戲碼，令觀眾留下深刻印象。

《絕色神偷》集合多位靚女，連吳君如都打扮美艷。（電影截圖）

劇情講述舒淇跟張智霖同為神偷，二人在某次任務中一見鍾情而成為戀人，但之後分手。三年後，已轉行任職科技公司的舒淇，有日收到俄羅斯人寄出張智霖的求救片段，原來張智霖答應替俄羅斯黑手黨偷取美國電腦公司的「病毒全能解除系統」（簡稱K.T.V.），軟體正藏在舒淇公司的保險庫內，但因任務失敗被擒，俄方威脅舒淇七日內偷取K.T.V.換人，否則張智霖將被殺。對張智霖念念不忘的舒淇，為對方重出江湖，並召集神偷七姐妹一起執行任務，就在她們即將成功時，卻發現原來另有隱情……

戲中打扮最性感的是Rosemary。（電影截圖）

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Amanda S.飾演舒淇的其中一位神偷好友，劇情講到一行人要突破科技公司的機關拿取軟體，需要找在獄中的解鎖高手尹子維幫忙，尹一見Amanda S.就起色心，之後執行任務時更乘人之危將她強暴，Amanda S.為了顧及好友周全而忍辱負重，這一幕強暴戲拍得含蓄沒有任何裸露，但意識相當大膽，鏡頭集中在兩位演員的大頭，尹子維的猥褻嘴臉演得相當徹底，令人恨得牙癢癢，亦同情Amanda S.慘遭狼吻，成為她從影最令人印象深刻的一幕。

Amanda S.被尹子維強暴一幕令人揪心。（電影截圖）

重溫Amanda S.大膽演出

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過去Amanda S.只拍過5部電影，除了《絕色神偷》，還有一部《願望樹》當女主角跟陳冠希合作，其他演出都是些閒角，相信觀眾更記得她曾跟合作拍MV的郭富城傳過緋聞，後來轉行開甜品店淡出影圈。