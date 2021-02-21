【神奇四俠】傳珍妮花羅倫絲參演　網民竟然叫唔好？

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-21 14:45

Marvel漫畫《神奇4俠》（Fantastic Four），曾多次被改編成電影，當中最出名的版本要數2000年代中，Ioan Gruffudd、謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）所主演的兩部曲，而2015年的重啟版本就因為口碑奇差令票房遭遇滑鐵爐，計劃好的續集亦無疾而終。

2015年的重啟版《神奇4俠》口碑奇差，飾演「霹靂火」的米高B佐敦 （左一）後來加入《黑豹》電影扮演奸角。（劇照）

早前迪士尼收購二十世紀霍士（20th Century Fox），連帶收回《神奇4俠》及《變種特攻》（X-Men）的電影版權，Marvel Studios總裁Kevin Feige早已放風MCU的第5階段將會出現這兩個經其系列的重啟版電影。近日有消息指，在《變種特攻》飾演「妖后」（Mystique）的奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）加入全新《神奇4俠》電影。

珍妮花羅倫絲在《變種特攻：異能第一戰》中戲份不多，後來因為當上奧斯卡影后，在續集《變種特攻：未來同盟戰》中戲份大增。（劇照）

據澳洲媒體《Daily Telegraph》報導，珍妮花羅倫絲已飛抵澳洲為下個月的拍攝作準備，如無意外她將飾演「隱形女」Sue Storm。雖然消息尚未得到證實，但由於在《變種特攻》電影由Evan Peters飾演的「快銀」（Quicksilver），於近日熱播的MCU劇集《WandaVision》中出現，珍妮花回歸Marvel電影亦非不可能。不過不少影迷認為珍妮花在《變種特攻》的表現未如理想，寧願起用新人更好。