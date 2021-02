《失蹤罪》女星露莎蒙熱愛中國文化　識用普通話講「除褲放屁」

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-02-24 22:00

電影《失蹤罪》(Gone Girl)女主角露莎蒙碧姬(Rosamund Pike),曾經透露另一半Robie Uniacke熱愛中國文化,不單令兩名兒子學得一口流利普通話,她自己亦受感染學習中文。日前露莎蒙以遙距方式現身節目《The Graham Norton Show》宣傳新片《I Care a Lot》時,就教主持人講普通話,對方要求她教一些特別的,她選擇了「除褲放屁」(the act of taking your trousers off to fart)。

Rosamund Pike原來識講中文!(節目圖片)

「除褲放屁」的意思為多此一舉,當露莎蒙碧姬以普通話說出這四字詞時,令全場爆笑鼓掌,她之後補充說:「這是一個有用的詞彙,如果你學懂用中文去表達一樣東西,那是很不錯的」。露莎蒙亦講到,丈夫跟孩子經常在她面前大講普通話,故意讓她聽不懂,去年因為新冠肺炎疫情,多了很多時間留在家中,令她決心要學普通話,就算最近因為拍攝新劇暫居捷克,也是在學習中文而非當地語言。

露莎蒙碧姬熱愛中文,日前她在IG上載用普通話跟粉絲拜年的影片,講得相當不錯。(IG圖片)

其實露莎蒙碧姬早於2015年出席上海電影節時,就公開表示對中國文化有濃厚興趣,另一半更為她取了官方中文名字「裴淳華」,往後內地媒體都以這個名字來稱呼她。