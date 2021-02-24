《失蹤罪》女星露莎蒙熱愛中國文化　識用普通話講「除褲放屁」

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-24 22:00

電影《失蹤罪》（Gone Girl）女主角露莎蒙碧姬（Rosamund Pike），曾經透露另一半Robie Uniacke熱愛中國文化，不單令兩名兒子學得一口流利普通話，她自己亦受感染學習中文。日前露莎蒙以遙距方式現身節目《The Graham Norton Show》宣傳新片《I Care a Lot》時，就教主持人講普通話，對方要求她教一些特別的，她選擇了「除褲放屁」（the act of taking your trousers off to fart）。

Rosamund Pike原來識講中文！（節目圖片）

「除褲放屁」的意思為多此一舉，當露莎蒙碧姬以普通話說出這四字詞時，令全場爆笑鼓掌，她之後補充說：「這是一個有用的詞彙，如果你學懂用中文去表達一樣東西，那是很不錯的」。露莎蒙亦講到，丈夫跟孩子經常在她面前大講普通話，故意讓她聽不懂，去年因為新冠肺炎疫情，多了很多時間留在家中，令她決心要學普通話，就算最近因為拍攝新劇暫居捷克，也是在學習中文而非當地語言。

露莎蒙碧姬熱愛中文，日前她在IG上載用普通話跟粉絲拜年的影片，講得相當不錯。（IG圖片）

其實露莎蒙碧姬早於2015年出席上海電影節時，就公開表示對中國文化有濃厚興趣，另一半更為她取了官方中文名字「裴淳華」，往後內地媒體都以這個名字來稱呼她。