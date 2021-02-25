《消失的情人節》奪金馬最佳電影　導演陳玉勳︰喜劇不比悲劇簡單

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-25 13:00

一部輕鬆的愛情小品《消失的情人節》，以半爆冷姿態贏得金馬獎最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳視覺效果及最佳剪輯。導演陳玉勳不敢說此舉會為台灣電影帶來甚麼改變，但至少代表喜劇只要認真拍，一樣可以得到認同。

李霈瑜在戲中頗有喜感，獲大家讚賞。（《消失的情人節》劇照）

電影設定男女主角一慢一快，一緩一急，到底陳導在生活上喜歡快的還是慢？「我個性很急，做導演的都沒有慢的，都是很急，時間急脾氣就不好。」萬一在工作上遇到一個慢幾拍的人，又如何處理？「我會想殺了他！哈哈……」

導演對喜劇的要求同樣嚴謹，能獲肯定非常開心。（《消失的情人節》劇照）

戲中用上大量寫信、聽收音機，還有膠卷拍照，這些上年代的玩意，好明顯導演是喜歡這種舊的溝通方式？「故事是在講成長過程的美好回憶，這些舊時代的懷舊東西都是很令人懷念又不捨，不應該被社會淘汰和遺忘。」但問到來到今天，導演還會寫信、寫明信片嗎？「不會了，因為太慢，我個性好急，所以這些是美好的，現在連美好的心情都沒有了。」

不少人都欣賞女主角李霈瑜的演出，到底她是怎樣物色得來？「這是緣份，我在台北電影節當評審，看到她演一個配角，當時我已經在寫這個劇本，但一直想不到由誰來演，後來在片子看到她就想到可以找她來演，因為她演得蠻自然有新鮮感。」後來監製看到她都覺得可以試試，當時導演都覺得自己是下了一個很大的賭注。「她壓力大時我壓力更大，希望她可以演得好。我給她不少折磨，經過這些挑戰後，演出非常棒。」

劉冠廷在《消失的情人節》中首次擔任電影男主角，以一名永遠做事慢半拍的憨直純情寄信男，入圍金馬獎男主角。（《消失的情人節》劇照）

能以這種愛情小品贏得金馬獎最佳劇情長片獎，對台灣電影是有一番啟示？「不敢說有啟示，拍喜劇的確比較少，大家就覺得不正經，亦用不太認正的眼光去看，是受到歧視。今次得獎是跌破不少人眼鏡，其實拍喜劇是要很多勇氣、技術、技巧、心思和心血，不會比悲劇簡單。我都在問自己為甚麼拍喜劇會這麼認真，演員、美術、音樂都有要求，很多人會問不過是一齣喜劇，大家都是為求笑一下，為甚麼要這麼認真，但我就是想拍一部很認真的喜劇。」