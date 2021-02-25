《緊急救援》香港終於上畫　彭于晏有感而發︰不再特別去守護演戲

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-25 14:00

英皇電影《緊急救援》，由林超賢導演，彭于晏（Eddie）主演，原定是2020年賀歲，但一場疫情令上畫日拖足一年，上月在內地順利上映，今日（25號）終於到香港，令林超賢導演與彭于晏的一眾粉絲，都非常期待。

有人將電影跟荷李活的超級英雄相題並論，Eddie亦認同：「我覺得誰都可以成為超級英雄，只要對這個社會有良好貢獻，像前線醫療人員。（《緊急救援》劇照）

《緊急救援》取材自海上救援的真實事件，戲中4幕大型海上救援特技場面震撼人心，獲一致盛讚為過往華語片中前所未見。彭于晏在戲中飾演救援隊長高謙，Eddie交出正氣、健康的一面。彭于晏︰「我和高謙的最大共通點，就是熱愛自己的工作，我喜歡表演，從角色找到更多挑戰，從中認識更多的自己，我覺得他們最了不起的是，把別人生命放在自己生命之前！」

彭于晏自言與角色高謙有共通點。 （《緊急救援》劇照）

一場疫情令電影上映一改再改，甚至連日常生活都令大家無所適從。Eddie對此也感受甚深，一切都想回歸自然，凡事盡量隨遇而安，不想計劃得太遠：「我現在的心情是，不會特別把自己設定在一個計劃或框框，必須珍惜現在擁有的時間，以及和別人的相處，不需要花很多精力去思考將來；演戲是我所愛的事，但也不用特別去守護，正如你喜歡畫畫就畫畫、喜歡唱歌就唱歌一樣。」