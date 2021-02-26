《消失的情人節》李霈瑜係1/4個香港人　「鍾意快比較有效率」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-26 11:00

電影《消失的情人節》，在去年的金馬獎以橫掃姿態，贏得最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳視覺效果及最佳剪輯5個大獎成大贏家。導演陳玉勳高興向來被忽視的喜劇終被看重，不過他最慶幸是電影找到兩位好演員演繹，尤其是女主角李霈瑜，而大霈更是半個香港人。

李霈瑜在戲中動作每每要求快，好吃力。（《消失的情人節》劇照）

《消失的情人節》由劉冠廷與李霈瑜主演，故事講一慢一快兩大性格的人走在一起，如何「歡渡」首個情人節。二人接受《香港01》電話訪問時，問到現實的自己是喜歡快還是慢？大霈突然以廣東話回答︰「快啲！我鍾意快啲，比較有效率。」原來大霈媽媽是半個香港人，簡單的廣東話都可講幾句，可能是這種港式基因，令她生活也愛上快。

或許是媽媽遺傳，令她有香港人的特質。（《消失的情人節》劇照）

戲中有不少戲份都要大霈急促去演，這種講求能量的演出，演得會吃力嗎？「會，非常吃力，真的會很消耗能量，因為動作要快，事前有很多準備工夫，例如要我3秒鐘內做5件事情，要練習得好好才做到，非常累。」相比之下，戲中有一整段要扮成不會動的時間停頓時刻，就演得非常舒服。「不過我一直都在偷動，當對方在移動我身驅時，會不自覺地很想去幫助他，那時候就會被導演喝罵︰別動！」

戲中有幕世界停頓，只有男主角可以自由活動。（《消失的情人節》劇照）

至於劉冠廷，全程要扮演動作緩慢的慢活人，看似輕鬆得多，但也有難處。「在開拍前，已從日常生活中嘗試慢下來，但導演又不想我慢得有點變態，要怎樣衡量慢得剛剛好。」事實上因為行動慢了，現場更影感受更多。「就好似多了一天，比別人感受更多，時間會比人多因為你更深刻去生活。」

劉冠廷的慢活，令他生活比人感受多一點。（《消失的情人節》劇照）

導演喜歡舊物，所以戲中有寫信、聽收音機等上一代的習慣，不過大霈本身都好喜歡。「我非常喜歡寫信，亦很喜歡收信，因為我有位朋友在香港工作，我們兩個都是用寫信來聯絡。聽收音機都是開車時聽，小時候每天都聽，也對電台DJ有不少幻想，因為他們的聲音很好聽，會覺得他們很帥，到後來見到照片就有點難過，哈哈。」

二人最終在一個奇幻的日子，相處了一天。（《消失的情人節》劇照）

劉冠廷近年成為導演們搶手貨，但他也曾經捱過一段長時間，當過臨記，到底要怎樣堅持到今天？「那時因為不服輸，覺得怎麼會？我有演得這麼爛嗎？後來很有緣份地怕了一個廣告，有點點堅持但也需要運氣，當時家人沒有不支持，只是擔心會多一點。」