《逃獄兄弟》孖譚耀文突襲戲院　張建聲高興網民討論香港電影工業

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-25 22:15

由譚耀文、張繼聰、張建聲及栢天男主演的《逃獄兄弟》今日終於上映，其中三位主角今日相約一齊入戲院欣賞電影。對於《逃獄兄弟》等足約80天後終於上映，三位主角譚耀文、張建聲及栢天男都非常興奮。其中譚耀文接受《香港01》訪問時，指出對於電影一直未能上映，非常心急。如今終於上映，難掩興奮之情：「心情當然好興奮，仍然在新年的氣氛上映。」

譚耀文對於電影終於上映感到興奮。（葉志明 攝）

對於電影能夠上映，難怪三人這麼興奮，皆因他們在拍攝時受過不少傷。張建聲表示最辛苦是與譚耀文連續拍了五小時的打鬥戲：「一拳打落牆，隻手血流如注。之後再與他繼續，結果是我率先叫停，但譚哥依然風韻猶存。」

在旁的譚耀文聽罷，並表示其實他撞到「上五寸下五寸」：「只不過我死頂。」之後他續表示：「最難過要攬實他（張建聲）因為他赤裸上身，又好多汗，所以『黐立立」，幸好最後都拍到導演想要的效果。」至於在旁的栢天男則表示，他自己的對比他們傷不算甚麼，並感謝他們教懂他如何演戲。

張建聲高興看到網民一起討論「香港電影工業已死」的問題。（葉志明 攝）

最後，對於近日蕭若元及游學修就「香港電影工業已死」引起網上廣泛關注，在場的張建聲認為雙方面的討論是好看：「因為可以知道大家的想法，沒有對與錯，大家如何融和，所以當時的討論幾好看。」