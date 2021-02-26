《拆彈專家2》8日票房勢破千萬　謝君豪摑完劉德華反獲熱吻呵番？

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-26 16:00

由寰宇投資，邱禮濤執導，劉德華和劉青雲主演的電影《拆彈專家2》，上畫8日以來，一直是今年賀歲片的票房冠軍，收近千萬。電影公司今日就公開更多精彩場面，包括飾演極端恐怖份子的謝君豪如何糟質劉德華，雖然現場氣氛緊張，但一喊cut大家就回到貪玩老死一面。

拍掌摑戲前，要準確對位先。（《拆彈專家２》劇照）

在《拆彈專家２》中，飾演極端恐怖份子「馬世軍」的謝君豪與演「潘乘風」的劉德華是自少認識的好朋友，大家志同道合，對人生的抱負和理想一致，不過當謝君豪發現被劉德華「背叛」出賣後，二人兄弟情不再，並策劃報復，謝君豪把劉德華鎖在石屋內，並大力掌摑對方兼綁上炸彈！

拍攝當日，二人為求做到最好，埋位前不斷對稿，當拍攝掌摑戲份時，現場氣氛變得緊張沉重。不過當完成這個鏡頭後，華仔即不忘幽默一下，作狀要吻謝君豪說要「哄番對方」，令現場笑聲不絕。提到該場掌摑戲，謝君豪都表示印象深刻。「因為知道被背叛後就捉對方去石屋，而且有好長對白，情緒起伏好大，劇情係講我綁住劉德華，在他身上裝炸彈就走。」

華仔作為監製，重視演員在現場的需要。（《拆彈專家２》劇照）

雖然這場戲的情緒非常複雜，但謝君豪就大讚身兼監製的劉德華演起來駕輕就熟，成功幫助每位演員︰「華仔事無大小都好關注，由於佢係演員出身，所以佢非常關注演員嘅需要，而且好清楚點樣去令每一位演員都演得最舒服，我跟佢合作對手戲最好，所以感受好深。」