【緊急救援】一文睇晒彭于晏進化史　由花美男文青變爆肌猛男

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-04 12:45

由林超賢執導的《緊急救援》近日在香港上映，林導再次夥拍愛將彭于晏，上演交通海上應急反應特勤隊的英勇救人故事。相信觀眾對於彭于晏的印象都是大隻靚仔，近十年八年都是扮演雄糾糾的猛男角色，但其實初出道的他是個文青美少年，拍文藝片為主，一部《翻滾吧！阿信》令他成功轉型，正式進身男神行列。

初出道的彭于晏走文青花美男路線。（劇照）

彭于晏於2002年憑台劇《愛情白皮書》出道，憑著美花男外形人氣急升，下一部劇就當上男主角。2005年彭于晏踩入影圈，演了幾部愛情文藝片，但角色沒令觀眾留下深刻印象，較亮眼的要數2009年《聽說》，飾演力追陳意涵的戇直青年，但戲中陳意涵跟陳妍希的姊妹情似乎更吸引觀眾眼球。

初加入影圈演文藝片為主，未變肌肉男之前的靚仔樣好Pure。（劇照）

重溫彭于晏文青演出

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直至2011年《翻滾吧！阿信》，觀眾看到了不一樣的彭于晏，他為了飾演體操選手狂操練出6嚿腹肌，破格演出為他帶來金馬獎最佳男主角提名。從此彭于晏由文青美男轉型成爆肌男神，接拍的電影亦以動作片為主，包括《太極》系列、《激戰》、《黃飛鴻之英雄有夢》、《破風》、《湄公河行動》及《邪不壓正》等。雖然一身肌肉為彭于晏帶來名與利，但觀眾似乎漸漸忽略他的演技，看他在大銀幕出生入死，小編偶爾會懷念他的文青演出。

重溫由《翻滾吧！阿信》開始彭于晏轉型演出