柏林影展︱女教師夥老公拍「四仔」　逼真激戰破格劇情勇奪金熊獎

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-06 21:45

受到新冠肺炎影響，第71屆柏林影展改為在線上公布賽果，至於放映活動及頒獎典禮則改為6月舉辦。而今年最高榮譽的金熊獎，就由羅馬尼亞電影《Bad Luck Banging or Loony Porn》奪得。電影被評審評劇情瘋狂，但又緊貼2020年的新冠疫情下的世界現況，而且女主角的大膽演出，更叫人敬佩。

羅馬尼亞女星Katia Pascariu的演出令人拜佩。（影片截圖）

電影《Bad Luck Banging or Loony Porn》，在疫情下拍攝，而故事亦正正反映疫情下，人與人要保持社交距離，意外地促使色情影片以及情趣用品大受歡迎，而電影中飾演教師的女主角，疫情下無事幹便跟丈夫拍AV片，再上傳到色情網站Pornhub。以為戴晒面具冇人知，但意外被學生認出，繼而軒然大波，接連遭到校方與家長的追擊。

電影情節相當荒誕，但又不失寫實。（影片截圖）

由於電影在疫情下拍攝，導演都做足防疫措施，拍攝時所有人都要戴口罩演出，但這個「難處」意外地令影片多一份有趣和寫實，被評審大讚有特色。雖然戲中有不少情慾場面，但電影正正要觀眾反思何為淫褻？怎樣才算不道德？導演更指色情影片中的所謂淫褻，相比現實生活中大家所見到的，根本微不足道。

+ 5 + 5 + 5

最為觀眾談論的是開場，一場仿如親身上陣的性愛場面，不禁對這位羅馬尼亞女星Katia Pascariu的演出拜佩，更叫人驚喜是Katia的前作《Beyond The Hills》，由曾於康城影展奪得金棕櫚獎導演Cristian Mungiu執導，戲中飾演保守修女，兩者差異之大可見其戲路之廣。