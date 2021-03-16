《你好，李煥英》下月香港上畫　導演賈玲穩坐全球賣座女導第二位

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-16 11:45

內地喜劇演員賈玲首次執導之作《你好！李煥英》，在賀歲檔上畫，以爆冷姿態票房衝破62億港元，躋身全球票房100大，而且有機會挑戰中國票房紀錄保持者《戰狼II》。電影將於下月8日香港上映，提早跟大家賀母親節。

賈玲（右）與飾演年輕版母親的張小斐，演出一份有如朋友般的母女親情。（《你好！李煥英》劇照）

導演以母親的名字為電影命名為《你好！李煥英》，透過作品對當年意外離世的母親作緬懷。這部感人的電影由賀歲檔上映至今短短一個月，票房已突破62億港幣，力壓《唐人街探案3》成牛年賀歲檔冠軍。而且計及全球票房數字，已超越《銀河護衞隊》、《死侍》、《加勒比海盜：惡靈啟航》等大製作，躋身全球影史票房前90名。若以女性導演作品計算，票房僅次於Patty Jenkins執導的《神奇女俠》（Wonder Woman ），全球排第二 。

雖然已晉身為華人女導演最高票房者，但賈玲坦言並非為要當導演而拍攝《你好！李煥英》，初心是希望藉電影，作為對母親的追憶和思念。當年母親的離世對她而言，至今仍是一個不能磨滅的衝擊。賈玲有所遺憾地說：「我媽永遠沒機會看我的演出，連我的職業是一個演員也永遠不會知道！」

不少人看畢電影，都是在淚流滿面中散場，而在拍攝期間，賈玲都不知在片埸哭了多少遍，特別在拍攝與戲中飾演她母親的張小斐的場口時，讓她憶起與母親的種種往事，連現場工作人員看着眼裡也無不感心酸。《你好！李煥英》除了在香港上畫，即將亦會在全球上映，包括美國、加拿大、日本、韓國、英國、西班牙、澳大利亞、新西蘭、哥倫比亞等國家和地區。

張小斐因該片在內地爆紅。張小斐（《你好！李煥英》劇照）

故事大綱

2001年的某一天，剛剛考上大學的賈曉玲（賈玲 飾），經歷了人生中的一次大起大落。一心想要成為母親驕傲的她卻因母親突遭嚴重意外，而悲痛萬分。在賈曉玲情緒崩潰的狀態下，竟意外的回到了1981年，並與年輕的母親李煥英（張小斐 飾）相遇，二人形影不離，宛如閨蜜。與此同時，也結識了一群天真善良的好朋友。曉玲以為來到了這片「廣闊天地」，她可以憑藉自己超前的思維，讓母親「大有作為」，但結果卻讓曉玲感到意外。