爆谷一周︱鍾雪淡定封后有原因　游學修戴耳塞入戲：習慣其他感官

ViuTV節目《爆谷一周》今日（15日）播出第三季第14集節目，邀請香港電影《看我今天怎麼說》導演黃修平、金馬影后鍾雪瑩、聾人新演員吳祉昊及游學修出席，接受主持人谷德昭專訪。鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》榮獲去年金馬獎影后，日前亦於香港電影金像獎提名「最佳女主角」獎，電影即將在香港正式上映，備受外界期待。

《看我今天怎麼說》主演鍾雪瑩、吳祉昊及游學修出席《爆谷一周》接受訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

《看我今天怎麼說》由鍾雪瑩、吳祉昊及游學修主演。（《看我今天怎麼說》劇照）

鍾雪瑩首次試鏡絕密影片

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》於台灣金馬獎榮封影后，谷德昭於節目上問到鍾雪於頒獎禮上的冷靜反應時，鍾雪笑言自己冷靜平和，因為懷着感恩的心情接受，而「黐線」的反應則留給身邊的一眾演員與幕後負責！鍾雪瑩首次跨入大銀幕的作品《狂舞派3》由黃修平執導，一手發掘出今日的出爐金馬影后，黃修平更表示手上有一段鍾雪神級試鏡的絕密影片，揚言到某時某日一定要公諸於世，他形容指：「以第一次見她試戲為例，我們經常說『導演一日唔嗌Cut、一日都要繼續演』，但那段試戲我沒有喊停，她真的一直演下去！」黃修平指當時鍾雪試鏡一位大廈管理合伙人的角色：「我也不是刻意不喊停，但她一直演、幫自己加台詞，連道具電話都沒有，卻一直假扮打電話、幻想周邊很多人跟她對戲。」當時鍾雪的表現讓黃修平非常驚喜，亦因此留下非常深刻的印象。

鍾雪瑩凱旋回港。（葉志明 攝）

黃修平手中有一段鍾雪瑩神級試鏡的絕密片段！（《爆谷一周》節目截圖）

黃修平表示鍾雪瑩在試鏡期間不斷為自己加戲，讓他非常印象深刻！（《爆谷一周》節目截圖）

游學修戴耳塞搵入戲感覺

游學修於《看我今天怎麼說》裡飾演天生失聰的角色子信，為了進入子信的世界，游學修透露拍攝期間的入戲方法：「我拍攝前幾組時，劇組很好為我準備變形耳塞，讓我可以塞進耳裡面、甚至演戲時都可以戴着。其實是讓我感受那個聾人的世界，當然不可能完全聽不見，但至少對方距離遠一點我便聽不到他們在說甚麼話，讓我習慣用其他感官的感覺。」游學修表示尋找到入戲的感覺、進入聾人的世界後，便再沒有戴耳塞做戲，也能夠自如地演繹，自然地以手語應對手語的對白。

游學修戴上耳塞拍攝，尋求入戲聾人角色的感覺。（《爆谷一周》電影劇照）

游學修戴上耳塞拍攝，尋求入戲聾人角色的感覺。（《爆谷一周》電影劇照）

游學修對抗「魔咒」寧願唔攞影帝

谷德昭於節目上，提到黃秋生曾說過「攞影帝/影后會衰三年冇戲拍」的魔咒，問到游學修寧願封帝或有戲拍，游學修坦言：「唔攞影帝喇都係……」表示目前電影市道下滑情況下，工作機會更見重要：「我覺得票房比獎項更重要，對整部電影或行業亦可能如是，所以如果三年沒有戲拍的話很糟糕！不要了……還是算了吧！」寧願得不到影帝殊榮，也希望對抗「魔咒」，能夠有充足的工作機會。

游學修坦言在目前香港電影業情況下，拍攝機會、票房表現比得獎更重要。（《爆谷一周》節目截圖）