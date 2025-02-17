62歲湯告魯斯被爆與邦女郎Ana de Armas度情人節　公開戀情惹熱議

現年62歲的荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）感情生活一向都備受關注，繼與《職業特工隊：死亡清算 上集》拍檔Hayley Atwell傳出戲假情真，前年與年輕25歲的俄羅斯名媛Elsina Khayrova熱戀後，去年又傳搭上經理人Maha Dakhil。日前湯告魯斯再被爆與36歲的古巴裔「邦女郎」Ana de Armas共度情人節，消息引起網民熱議。

湯告魯斯被爆與Ana de Armas度情人節。（Getty Images）

Ana de Armas樣子甜美，擁有火辣身材。（IG圖片）

Ana de Armas樣子甜美，擁有火辣身材。（Getty Images）

據外媒報道，湯告魯斯與Ana de Armas被拍得情人節當晚，在倫敦蘇豪區晚餐，兩人拿着外賣離開餐廳時，被粉絲包圍，大方與粉絲合照後一起搭車離開，令戀情曝光，不過目前雙方未有就戀情作出回應。消息指，Ana de Armas曾表示拍攝《真愛玩失蹤》動作戲份非常辛苦，雖然滿意自己的深受，但強調：「還未達到湯告魯斯的水平，我欣賞他的一切，他的表現非常驚人。」知情人士透露Ana安娜一直傾慕湯告魯斯，但其實男方早在Ana演出2021年占士邦電影《007：生死有時》（No Time to Die）早已留意對方，並暗中約會，到今年情人節才公開戀情。

Ana曾與賓艾佛力拍拖，更被拍得一同外出放狗。（VCG）

Ana曾與賓艾佛力拍拖，更被拍得一同外出放狗。（VCG）

另外，Ana de Armas於2019年與賓艾佛力（Ben Affleck）合作電影《深水》（Deep Water）後撻着，但兩人在翌年分手。去年11月Ana被拍得在西班牙與古巴總統迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）繼子Manuel Anido Cuesta在街頭接吻，當時有指兩人去年5月開始拍拖，但戀情一直不被外界睇好。若Ana與湯告魯斯的戀情屬實，Ana與Manuel已低調分手。