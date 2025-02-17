吉卜力電影原唱交響樂音樂會 豪華陣容攜手演出經典重現

吉卜力動畫迷請留意！這個春天Neon Lit 及 Clockenflap Presents 帶來了重磅好消息，於4月5日將為你帶來一場前所未有的音樂盛會 —— 「吉卜力電影原唱交響樂音樂會——香港站」。

這場音樂會將於2025年4月5日在香港浸會大學會堂AC Hall隆重舉行，屆時將邀請到日本樂壇的重量級人物，包括前輩級歌姬木村弓、井上あずみ、今尾侑夕，聲演《風之谷》 Nausicaä的聲優島本須美，分別來港演唱《千與千尋》，《龍貓》和《天空之城》中經典名曲。這不僅是一場音樂會，更是一場穿越時空的回憶之旅，讓你重溫那些年陪伴我們成長的感動與美好。門票將於 2月20日上午10時正 Ticketflap 公開發售。

豪華陣容 經典再現

本次音樂會的陣容堪稱豪華，各位原唱歌姬將一一呈現電影內觀眾耳熟能詳的大熱歌舞，以大家獨特的嗓音，帶領觀眾重回吉卜力電影的奇幻世界。這些歌曲不僅是吉卜力電影的靈魂，更是無數觀眾心中不可磨滅的記憶。

頂尖樂團 精湛演繹

音樂會將由著名小提琴家羽島健擔任指揮。作為「吉卜力音樂與管弦樂團」音樂會的首席小提琴手，帶領17名功底扎實、表演經驗豐富的精英音樂演奏家，加上幾位原唱的動人歌聲，攜手以最熱烈澎湃的演出帶領觀眾重新感受吉卜力電影音樂的魅力。團隊精湛的技藝和深厚的音樂造詣，將帶領樂團為觀眾呈現一場視聽盛宴。

特別紀念 風之谷40週年

今年適逢《風之谷》上映40週年，這場音樂會不僅是對吉卜力經典電影的致敬，透過這次難得的聯成，更是特別紀念這部影響深遠的作品的最佳時機。《風之谷》自1984年上映以來，便以其深刻的環保主題和動人的故事，成為一代又一代觀眾心中的經典，盛載著一代代人的回憶。此次音樂會將通過音樂的形式，帶領觀眾重溫這部作品的魅力，感受其中蘊含的深刻情感與思想。

門票有限 不容錯過

這場音樂會的門票現將於 2025年 2月 20 日上午10時正，ticketflap.com 公開發售，票價分為VIP 1280、普通門票 980、780 及 580四種。門票數量有限，觀眾及早購票，以免錯過這場難得的音樂盛會。無論是吉卜力動畫的忠實粉絲，還是喜愛交響樂的音樂愛好者，這場音樂會都將為你帶來無與倫比的視聽享受。

活動詳情

日期：2025年4月5日（星期六）

時間：晚上8時

地點：香港浸會大學會堂 AC Hall

票價：VIP $1280/ $980/ $780/ $580

HK$1280 VIP套票：

- HKD980座位門票一張

- 原唱歌手親筆簽名板

- 演出海報

- 紀念卡牌及頸繩