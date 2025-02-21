唐探1900｜7個月搭建28個球場大的舊金山　周潤發︰中國蓋的城市

百億賣座系列《唐人街探案》 、「唐探」之父、金牌製作人陳思誠延續賀歲神話，夥拍戴墨聯手編導拍攝出全新前傳《唐探1900》！今次當然不少得系列最強拍檔王寶強、劉昊然，二人更以新角色、新人設回歸，引爆新鮮喜感；香港觀眾熟悉的最貼地影帝周潤發重磅加盟，飾演唐人街堂主，霸氣衝天！

周潤發主演的《唐探1900》為今年賀歲猛片之一。（《唐探1900》海報）

電影目前於內地票房已衝破32億人民幣，於香港上映更拿下新片開畫票房冠軍！電影不惜工本搭出整座城市，將觀眾直接帶返回1900年的美國舊金山，令人邊看邊讚賞劇組的認真。除了製作，更為人津津樂道的更有發哥最後一場於議政大堂精彩絕倫的英文對白，不少人看時都被發哥演技打動，更大讚發哥這場戲的氣勢無可匹敵！

這個舊金山場景，很似樣吧！（《唐探1900》影片截圖）

場景佔地近20萬平方米，約28個足球場大。（《唐探1900》影片截圖）

電影不單重建幾座建築物，而是一個社區。（《唐探1900》影片截圖）

今次《唐探1900》故事發生在1900年的美國舊金山，很多觀眾都以為是在美國地方取景，但事實上是在內地將整個戲中的舊金山重建出來！為了更貼近當時的真實，所有建築及當時候用的電車或馬車等交通工具、當時人的器具、甚至日用品，都是一比一完全按照歷史真實還原出來！動用了超過6千人，用上了7個月的時間，將整個舊金山城搭建出來，讓所有演員身陷其景，直接進入1900年的狀態！

發哥對這個場景表示讚嘆︰「很難相信這是在中國蓋的一個城市！」連拍攝多年電影的荷里活演員尊古錫（John Cusack）也表示從來見過這樣龐大的製作︰「我在美國和很多地方都拍攝過電影，我從未見過一個世界被創造得如此詳細、精緻、美麗、完美。這一切都是真實的，這部電影的製作規模太捧了。」

所有佈景都跟足歷史資料搭建。（《唐探1900》影片截圖）

議政大堂內部的設計。（《唐探1900》影片截圖）

議政大堂的外觀，都一模一樣。（《唐探1900》影片截圖）

除了令人瞠目結舌的製作場景外，最為人津津樂道的一定是電影最後在議政大堂的一場戲。發哥電影中飾演的白軒齡，在議政大廳的發言讓無數觀眾看後都感到澎湃激蕩。發哥的表演可謂極具感染力，導演陳思誠透露：「這場戲發哥準備了很久，電影還沒開機之前就已經每一天都在練習，希望把這段台詞唸成自己生活的一部分，拍攝當天發哥的台詞、走位、情感全部一氣呵成。在現場拍完之後，全場來自15個國家的外籍演員都被發哥的演技震撼，全都自發站起來鼓掌。」不少觀眾看後都表示這場戲印象最深刻，發哥的氣勢和演技都震撼了不少人！

發哥電影中飾演的白軒齡，在議政大廳的發言讓無數觀眾看後都感到澎湃激蕩。（《唐探1900》影片截圖）