Pixar全新劇集《贏定輸》　破格以一場賽事剖析八個人物心路歷程

Disney+於2月19日獨家上線，彼思動畫製作室（Pixar）首部原創劇集《贏定輸》（Win or Lose）全劇一共八集，於每集深度剖析八個角色各自於一場大型壘球錦標賽開鑼前一周的心路歷程，有成員在賽前想將勤補拙，卻被壓力逼到爆煲？又有成員為了參賽而不想媽媽擔心而誤入歧途？還有「直升機」網紅媽媽等，以彼思幽默溫情的創作風格將他們串連起一幅賽前「眾生相」，人生療癒系故事有笑有淚，誓必令大家有所共鳴以及不同的領會。



彼思動畫製作室首部原創劇集《贏定輸》合共8集，第1、2集將於2月 19日Disney+ 獨家上線。其後逢周三更新最新兩集。（《贏定輸》海報）

彼思再次突破界限！在《玩轉腦朋友2》掀起熱潮後，另一部重磅之作將隨即登場加熱氣溫—彼思動畫製作室首部原創劇集《贏定輸》，除了有彼思招牌式的幽默溫情元素，以及天馬行空的新想法，今次更打破以往框架，以八集的劇情篇幅，轉戰到一場充滿活力的校園壘球錦標賽，深入探索球場內外8個角色的心路成長，從8個角度呈現同一事件，細膩描繪成長旅程中每一個瞬間的種種滋味！

一場充滿活力的校園壘球錦標賽，深入探索球場內外8個角色的心路成長。（《贏定輸》劇照）

延續《玩轉腦朋友》探討人生與成長

破票房紀錄的全球No.1 動畫《玩轉腦朋友》系列，早已成為各位成長旅程中的堅實伙伴。《贏定輸》將會承繼《玩轉腦朋友》核心理念，更深入探討人生與成長。面對成長種種挑戰，以及社會將我們以「優劣勝負」強行分類，《贏定輸》將會以獨特的角度，與你從8個角色、8個故事情節當中再次反思及理解成長旅程的不同面向。

手機見到的，又係咪事實上的全部呢？（《贏定輸》劇照）

淚笑交織8個療癒故事

《贏定輸》以連續８集的劇集形式，用動人﹑充滿幻想的動畫手法呈現角色的立體感受，刻畫校園﹑球隊的日常打鬧片段，為小朋友帶來歡笑及共鳴。劇集當然不局限於輕鬆元素，同時更會延續彼思作品的深度：8集故事隨著一場壘球錦標賽開展，把同一事件擴展到８個角色，預告可以見到外剛內柔且渴望愛情的球賽裁判﹑ 脆弱且渴望認同的孩子及機不離手的KOL媽媽等，每個角色都以某種方式關係著球隊，展現不同年齡層在賽前的心路歷程，從中體會包括友情、愛情、親情等不同經歷與考驗，揭開角色們於人生路上每一個選擇背後的隱藏故事，為大朋友帶來一套充滿反思，能夠清掃煩憂生活的心靈治癒之作！

球員角色在面對賽前練習壓力時，壓力形象化地以一滴大汗水般依附在她肩膊上，成為一隻會說話、不斷騷擾她的小怪物。（《贏定輸》劇照）

正面迎擊奪回人生發球權！

《贏定輸》將角色內心的不安與脆弱可愛地形象化，同時採用了新穎的手法拍攝出兩種視角世界的反差—現實世界及角色主觀世界。透過不同的運鏡手法展現8位主角勇闖成長路時，內心不同的掙扎與不安，例如球員角色在面對賽前練習壓力時，壓力形象化地以一滴大汗水般依附在她肩膊上，成為一隻會說話、不斷騷擾她的小怪物。鏡頭巧妙地在角色面對的困局以及她與汗水的對話之間切換，不但令節奏明快跳脫，同時令觀眾跟上劇情步伐，仿如陪同角色遊走在自己所經歷的考驗及應對難題的心態之間，一同在球場上及人生中對決迎面而來的重球！

劇集都講到成年人的世界，想愛但怕傷害的矛盾。（《贏定輸》劇照）

無論結果係點，你哋都會係贏家！

壘球隊教練説：「無論結果係點，你哋都會係贏家！」，為《贏定輸》寫下精準註腳。我們將於故事當中體會到，成長路如球賽一樣充滿選擇及挑戰，我們難免會以勝利及失敗作為追求的準則，但劇集以不同視角重新定義何謂「贏」與「輸」，提醒我們不應受結果所約束，卻應該着重過程，從中找到快樂，學習成長。看輕贏輸勝敗，勇於作出選擇，只要踏出忠於自我的第一步，我們都是贏家！