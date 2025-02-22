Do姐爆周潤發都有奢華過　曾買勞斯萊斯︰高峰期有5、6架古董車

由周潤發、王寶強、劉昊然主演的電影《唐探1900》，三位早前一同上鄭裕玲（Do姐）的YouTube頻道《The Do Show》接受訪問，除了講到拍攝趣聞，Do姐更舊事重提，提及當年跟發哥一齊拍《網中人》時，發哥曾買了一架二手的勞斯萊斯代步，還高興得影低相片跟劇組人士分享，問到發哥何時由追求奢華變得今時今日的簡樸，發哥便道出背後真正原因，買車並非為炫耀。【點擊睇片】

Do姐舊事重提，提及當年跟發哥一齊拍《網中人》時，發哥曾買了一架二手的勞斯萊斯代步，問到發哥何時由追求奢華變得今時今日的簡樸。（影片截圖）

原來發哥買車不是追求奢華，而是想研究副引擎的魅力！周潤發︰「我想知點解一部V8引擎，可以推動到一部咁重嘅車，又駕駛得咁舒服？當時二手價好平好平，買完就跟個師傅打開車頭蓋睇，一齊研究。」

發哥不是得把口，一講起引擎便眉飛色舞︰「佢做引擎好出名，全球最top的引擎有三間，洛歇公司、GM（通用公司）及勞斯萊斯，當中的精密度，係飛機都要用緊。所以我唔係買架車嚟炫耀，我係鍾意副引擎，鍾意機器。」

原來發哥買車不是追求奢華，而是想研究副引擎的魅力！（影片截圖）

發哥強調買車不要用來炫耀，是想研究副引擎。（影片截圖）

發哥最高峰時擁有5、6架古董車。（影片截圖）

發哥不是浪得虛名，關於引擎的資料，如數家珍地道出。（影片截圖）

而發哥更自爆最高峰時曾擁有５、６架古董車︰「但整嘅時間太多，揸嘅時間太少，我又冇時間去照料咁多架，所以最後就賣晒。」Do姐追問今時今日，周潤發又是駕甚麼車呢？「現在駕環保電動車。」