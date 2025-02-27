哪吒2︱北美上映報佳績　觀眾指魔丸搞笑撞樣《玩轉腦朋友》角色

內地超賣座賀歲動畫《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》），由新晉動畫導演餃子執導，自1月29日大年初一上映至今，屢創票房新高至今已達136億元人民幣，成為中國電影史上最賣座電影！《哪吒2》在國內爆紅後，於北美及澳洲等地先後上映，亦創下1億3700萬元人民幣票房佳績，頗受國外觀眾歡迎。

《哪吒2》於北美及澳洲等地先後上映，亦創下1億3700萬元人民幣票房佳績。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

《哪吒2》受國際影壇觸目，中國神話故事人物引起廣大觀眾興趣，對哪吒角色形象猶其注目。近日有網民討論哪吒魔丸與靈珠兩個設計，除了偏好魔丸搗蛋頑皮的形象外，同時發覺魔丸哪吒竟與迪士尼旗下PIXAR工作室神作《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）新角色阿焦搞笑撞樣！

網民討論哪吒魔丸與靈珠兩個設計，偏好魔丸搗蛋頑皮的形象。（《哪吒2》劇照）

網民討論哪吒魔丸與靈珠兩個設計，偏好魔丸搗蛋頑皮的形象。（《哪吒2》劇照）

阿焦（Anxiety）為PIXAR工作室2024年作品《玩轉腦朋友2》登場的新角色，焦慮騰雞形象令觀眾相當印象深刻。有網民笑指哪吒的魔童形象設計，在大眼與疏落的哨牙特色上都令人聯想到阿焦，誇張的表情與跳脫的反應，亦有異曲同工之妙。

阿焦為PIXAR工作室2024年作品《玩轉腦朋友2》登場的新角色。（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

網民笑言哪吒的魔丸形象與《玩轉腦朋友2》新角色阿焦撞樣！（《玩轉腦朋友2》電影劇照）

網民笑言哪吒的魔丸形象與《玩轉腦朋友2》新角色阿焦撞樣！（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

哪吒與阿焦一樣表情多多、反應跳脫！（《哪吒2》劇照）

網民亦笑指《哪吒》系列與《玩轉腦朋友》系列同為世界頂尖動畫作品，中美兩國精英在風格特色與品味上互為影響，亦不令人意外；另外亦有網民期待中國動畫界出產更多高質素動畫，如迪士尼等片廠一樣進軍全世界。