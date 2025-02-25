亞洲電影大獎｜聲音大師杜篤之開班　朱栢康伍允龍剖析配角心得

第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮，將於2025年3月16日（星期日）假西九文化區戲曲中心大劇院舉行，紅地毯和頒獎典禮將於香港時間當天下午五時於亞洲電影大獎學院YouTube頻道（連結） 進行現場直播。去屆首設亞洲電影大獎主題節目，多場分享講座門票一掃而空。今年，一眾亞洲電影精英將再次雲集香港，今天（25/2）大會公布首輪節目及主講嘉賓，包括一場重量級大師班深度講座，由國際電影聲音大師杜篤之主持，以及4場影人對談活動，一眾入圍本屆亞洲電影大奬的台前幕後以不同角度，與影迷分享各部電影的幕後故事。

國際電影聲音大師杜篤之，將首次來港主持大師班。（網上圖片）

國際電影聲音大師杜篤之

曾四度入圍亞洲電影大獎最佳音響，並最終憑《刺客聶隱娘》、《大佛普拉斯》及《梅艷芳》獲得音效設計獎項的杜篤之，將首次來港主持大師班，與香港影迷及年輕創作者分享他超過30年的豐富經驗。杜篤之作為國際級電影音效大師，與無數著名導演合作，包括：王家衛、侯孝賢、許鞍華、杜琪峯、楊德昌等。他擁有金馬獎史上最多提名與獲獎紀錄，累計入圍41次、獲獎13次，更憑多部華語片屢獲國際影壇重要獎項的肯定，曾榮獲康城影展高等技術大獎，並受邀成為美國影藝學院會員，享有極高聲譽。這次大師班將深入探討音效設計的藝術與技術，杜篤之將親自解析如何利用音效來提升電影的情感表達，並分析其在多部獲獎電影中的具體應用。

《配角的主場》對談活動邀請了本屆「最佳男配角」入圍者——《默視錄》李康生（台灣）、《破‧地獄》朱栢康（香港）及《九龍城寨之圍城》伍允龍（香港）。（網上圖片）

李康生、朱栢康、伍允龍剖析如何讓配角成為電影靈魂

《配角的主場》對談活動邀請了本屆「最佳男配角」入圍者——《默視錄》李康生（台灣）、《破‧地獄》朱栢康（香港）及《九龍城寨之圍城》伍允龍（香港）——同台對談，深入剖析如何讓配角在電影中發揮關鍵作用。三位演員過去曾擔綱主角，如今在配角位置同樣展現強大存在感。李康生曾憑《郊遊》榮獲金馬獎最佳男主角；朱栢康以強烈個人風格成為影壇公認的 「搶鏡者」，塑造過不少令人印象深刻的角色；而動作演員出身的伍允龍，每次演出都能展現震撼動作場面。三位實力派演員將於對談中剖析角色塑造的幕後故事，探討如何在有限戲份中發揮最大影響力。

每件道具都是劇組人員四出尋找得來。(《九龍城寨之圍城》劇照)

戲中場景非常細緻。(《九龍城寨之圍城》劇照)

《九龍城寨之圍城》美指麥國強分享會

本屆「最佳美術指導」入圍者——《狗陣》霍廷霄及《九龍城寨之圍城》麥國強，將於《銀幕的色彩》對談活動中，分享如何透過美術設計塑造電影風格與敘事層次。兩位美術大師資歷深厚，各自締造無數經典。霍廷霄曾為張藝謀多部作品擔任美術指導，參與《十面埋伏》《英雄》《唐山大地震》《長津湖》等製作，多次榮獲金雞獎最佳美術獎；麥國強則肩負《葉問》系列、《智齒》《十月圍城》等美術設計工作，屢獲金像獎與金馬獎肯定，以細膩視覺呈現不同時代的香港。對談將深入剖析美術設計如何營造場域與時代氛圍，並分享幕後創作歷程，帶領觀眾探索電影視覺藝術的精髓。

為《白日之下》配樂的朱芸編表示很著重留白一環，所以電影前半小時沒背景音樂，或一些重要場口都不會刻意加煽情音樂。（陳穎思 攝）

亞洲頂尖音樂人齊聚 解構原創音樂製作

《電影的音符》對談活動集結本屆「最佳原創音樂」入圍者——《長夜盡頭的微光》Hi'Spec（日本）、《破墓》金泰星（南韓）、《箱男》勝本道哲（日本）、《破。地獄》朱芸編（香港），共同探討電影配樂如何塑造敘事氛圍，為影像注入靈魂。Hi'Spec 為獨立 Hip-Hop 音樂人，也是導演三宅唱的音樂合作夥伴；金泰星曾為韓國票房巨作《鳴梁：怒海交鋒》配樂；勝本道哲以獨特音樂語言為日本電影創作原聲；朱芸編則是香港知名音樂人，全球最高票房的動畫電影《哪吒之魔童鬧海》及香港電影《白日之下》正是由他創作電影配樂。四位音樂人風格各異，對電影配樂的詮釋各有不同，這場對談將激盪出不同音樂語言的交流和碰撞，帶來全新視聽啟發。

新銳導演對談 探索新一代大膽敘事風格

本屆「最佳新導演」入圍者——《青春末世物語》空音央（日本）、《我的朋友安德烈》董子健（中國大陸）及《越與南》張明貴（越南），將於《電影新視野》對談活動中，分享如何以嶄新的風格與視角拓展電影的可能性。三位來自亞洲不同地區的新銳導演，以大膽創意與獨特美學嶄露頭角。空音央自編自導長片，以細膩筆觸描繪末世青春；董子健由演員轉戰導演，自導自演開創新視角；張明貴近年活躍國際影展，《越與南》更入選康城，以16毫米菲林呈現獨特影像風格。他們的作品不僅展現文化多樣性，更挑戰傳統敘事框架。本次對談將探討創作理念、挑戰與機遇，開拓屬於新世代的電影語言。

亞洲電影大獎主題節目—大師班及影人對談活動，由亞洲電影大獎學院主辦，並獲香港文創產業發展處及電影發展基金資助。活動將於2025年3月14日（星期五）至16日（星期日）在多個指定地點舉行，包括西九文化區戲曲中心、留白 Livehouse及百老匯電影中心。即日起開放影迷報名，詳情請參閱亞洲電影大獎學院官方網站（www.afa-academy.com）及社交平台。