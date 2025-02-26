BJ單身日記專訪︱挽救全球喜劇減產　導演：革新類型反映生命現實

英國長青浪漫喜劇系列《BJ單身日記》推出最新續作《BJ單身日記：我為仔狂》（Bridget Jones：Mad About the Boy），繼續由系列女主角雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）主演，系列至今橫跨25年，成為數代觀眾的集體回憶，女主角Bridget Jones亦陪伴着英國影迷一同成長。新一集《BJ單身日記：我為仔狂》由Michael Morris執導，早前導演接受《香港01》獨家專訪，大談Bridget Jones對英國文化的影響，以及全球喜劇由盛轉衰下創作人爭扎突破的方法。

《BJ單身日記：我為仔狂》導演Michael Morris早前導演接受《香港01》獨家專訪，大談Bridget Jones對英國文化的影響，以及全球喜劇由盛轉衰下創作人爭扎突破的方法。（專訪影片截圖）

《BJ單身日記：我為仔狂》導演Michael Morris接受訪問時，提到《BJ單身日記》系列多年來觸及廣大觀眾以及自己的心靈，就算是一部女性為主角的電影，影響力亦跨越性別與年代，提到Bridget Jones由少女步入中年，英國倫敦的背景亦經歷不少變化，導演表示希望呈現系列原汁原味之餘，平衡時代變遷：「創作人總希望拍攝一部具有當代時代性的作品，讓這部電影感覺新鮮，這個世界不斷在演進，類型電影亦出現模糊化，在愛情喜劇之上有更深層次的感情，有更深重的語意處境。在我以外的創作人如Jordan Peele亦有這種趨勢，他的驚慄電影同時有喜劇元素，亦評論社會問題，是一種類型組合，我認為《BJ單身日記：我為仔狂》亦達到相同的效果。」Michael Morris亦表示新作比此前有更多性小眾社群元素，亦源自英國社會實況出現的演進。

雲妮絲維嘉自2001年起主演《BJ單身日記》，至今已超過25年！（《BJ單身日記：我為仔狂》電影劇照）

《BJ單身日記》影響力並不限於年代與性別。（《BJ單身日記：我為仔狂》電影劇照）

《BJ單身日記》影響力並不限於年代與性別。（《BJ單身日記：我為仔狂》電影劇照）

談及愛情喜劇類型，隨全球喜劇轉型及產量下跌，Michael Morris表示自己留意到這個趨勢，亦感到相當可惜：「在串流平台的大流行下，觀眾越來越少在戲院看愛情喜劇，產量亦隨之下跌，我希望喜劇以及愛情喜劇能夠重現盛世及回歸。或許我們作為電影創作人，能夠做的是提升愛情喜劇的層次，革新這個類型的形象，讓觀眾願意重新走入戲院，看一部反映生命與現實的作品。」

《BJ單身日記：我為仔狂》導演Michael Morris認為要重振全球喜劇，需要革新類型並探討更深層次、反映社會現實。（專訪影片截圖）

《BJ單身日記》女主角Bridge Jones隨系列發展不斷成長，在新作中更面對中年危機，導演Michael Morris表示系列具有一種不斷吸引新一代觀眾的魔力：「我覺得觀眾非常自然地好奇，Bridge在這個階段會面對的問題，在這個特殊的階段中，Bridge作為一個如此特別的人，會如何面對及自處。我亦留意到有不少十六七歲，出生在後《BJ單身日記》時代的觀眾，好像發現一部新電影一樣，翻看系列前作並感到電影在與自己對話，所以絕對不存在年齡年代與性別的限制。」