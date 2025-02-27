看我今天怎麼說︱對聾人拒健聽科技感意外　黃修平：關係身份認同

香港電影《看我今天怎麼說》由黃修平執導，鍾雪瑩、游學修、吳祉昊、鄭進希及黃暐恆等主演，劇情講述從小具有聽力障礙的素恩（鍾雪瑩 飾）依靠人工耳蝸及多年努力，苦練聽說能力，竭力融入社會並成為精算師；素恩受邀成為人工耳蝸大使後遇上昊倫（吳祉昊 飾），並向他的兒時好友子信（游學修 飾）學習手語，逐漸擁抱認同自己作為聾人的身份。早前黃修平導演就新作接受《香港01》專訪，談及《看我今天怎麼說》的創作原點，製作曾面對的困難以及作品反映出聾人社群面對的實際困境。



黃修平導演早前就新作《看我今天怎麼說》接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

黃修平執導新作《看我今天怎麼說》由鍾雪瑩主演。（《看我今天怎麼說》劇照）

黃修平執導新作《看我今天怎麼說》由游學修主演。（《看我今天怎麼說》劇照）

黃修平導演受訪時，提到《看我今天怎麼說》啟發自五年前一部短片劇本，劇情中聾人角色能夠於潛水期間以手語自語溝通的情節，讓黃修平頓覺浪漫，並對聾人文化產生興趣。及後黃修平更得知，聾人一定程度上拒絕讓他們成為健聽人的科技，對此感到意外：「即使世界上有一種科技，能夠讓他們立刻變成健聽人，聾人社群們亦未必作出這種選擇。這種觀點關係聾人身份認同，亦因此刺激到我的神經，讓我拍攝一個關於聾人文化與身份認同的題材。」透過作品，黃修平亦希望大眾獲得反思：「究竟在融入世界與保持真我之間，是否存在一種衝突？究竟應該作出甚麼選擇？」

黃修平為《看我今天怎麼說》作資料搜焦時，得知聾人一定程度上拒絕健聽科技，對此感到意外。（葉志明 攝）

黃修平希望透過作品，讓觀眾反思在融入世界與保持真我之間，是否存在衝突。（《看我今天怎麼說》劇照）

為《看我今天怎麼說》展開資料搜集後，黃修平導演更深入地了解聾人社群、文化與身份，亦不僅限於香港本地：「有一位來自芬蘭的聾人嘻哈歌手與一位舞者，有一定口語能力讓他能夠表演饒舌，來到香港高山劇場表演；亦有拍攝短片的聾人導演、手語翻譯者等等；之後亦參加聾人朋友游船河活動，所以在戲中亦有一樣的情節。」黃修平笑言執筆撰寫劇本第一稿時正值疫情爆發，教學工作轉移至網上，讓他有更多時間閱讀與聾人文化相關的書本，亦家訪聾人、到他們洗車工作的停車場實地考察。

黃修平為拍攝《看我今天怎麼說》接觸本地聾人社群外，亦與外地聾人交流。（葉志明 攝）

黃修平導演憶述接觸聾人社群期間，大多數聾人都態度正面地歡迎《看我今天怎麼說》的製作：「其實大家對我拍攝一部聾人電影，態度相當正面。但我亦有需要顧及的地方，始終作品非常寫實，對每日在生活的聾人群體會帶來影響，所以每一步亦格外小心，抱持一份尊重。」黃修平表示前期製作最重要一步，為與電影手語指導海鳥老師一家吃一頓飯，他表示海鳥嚴肅地提出一項要求：「海鳥對於拍攝這部電影有一項要求，希望主角之中有聾人的參與。說實在當時我有點害怕，當然電影會有許多聾人參與，現在不論配角或群眾演員均有許多聾人角色，但主角方面則有多一重考慮。先撇除商業角度會否賣座，我本身亦放得開，好像《狂舞派》便一位明星演員也沒有，然而新人演員始終需要具備專業技能。」

黃修平坦言對海鳥老師提出以聾人作為主角的要求，初時感到害怕。（葉志明 攝）

黃修平直言對海鳥老師提出的要求，在實際執行上存在憂慮，然而馬上改變想法：「既然我要拍攝一部聾人身份議題的電影，自然應該承擔相應的使命感與責任，然而這個要求由聾人提出，我覺得就應該要實踐。」黃修平表示慶幸能夠找到吳祉昊，與男主角Alan吳昊倫個性有一定相似之處，所以達到一定程度的本色演出。黃修平一向擅長發掘與拍攝素人演員，為裝備祉昊亦特意請演技老師作培訓：「我資助祉昊參加袁綺雯（阿Yam）的戲劇課，她在戲中飾演素欣的媽媽，阿Yam不論排戲或未有戲份時，都會在現場繼續指導祉昊。」

吳祉昊為新晉聾人演員。（《看我今天怎麽說》電影劇照）

《看我今天怎麼說》拍攝過程中，劇組特意開設手語副導演及手語指導的崗位，黃修平直言對聾人演員在拍攝期間演繹手語對白有莫大幫助：「海鳥老師與阿Kim胡歷恩擔任手語指導，等於拍武打片要有武術指導一樣，傳譯的工作則交由手語副導演Herman文伯伯負責，他是一位資深的手語老師。基本上有聾人演員的場面，現場均有手語指導及副導演。」黃修平表示三位在拍攝現場的幫助，讓過程暢通無阻，順利完成作品。

黃修平特意為《看我今天怎麼說》安排手語副導演及手語指導的崗位。（葉志明 攝）

《看我今天怎麼說》劇情觸及香港教育制度禁止聾人學生打手語的問題，黃修平導演表示禁手語的情況多年來一直存在：「實際情況非常嚴重，自19世紀末開始，設立國際聾人教育組織以來，便約定俗成被視為一種原則，聾人到聾人學校便應該接受口語教育，盡量令他們遠離手語、不要依賴手語，專心學習口語讓他們融入口語社會。今時今日去看是個匪夷所思的情況，但其實是個過百年的問題。」黃修平表示情況直至本世紀才得到改善：「直至2010年，國際聾人教育組織才發聲明公開道歉，承認過去方針錯誤，應該尊重所有聾人，讓他們以自己認為適合的方法溝通，容讓他們自己選擇。」