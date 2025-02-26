安眠書店｜最終季4.24回歸　恐怖情人重返紐約預告再度大開殺戒？

Netflix人氣劇集《安眠書店》（YOU）即將迎來最終季，並揭曉由Penn Badgley飾演的恐怖情人Joe的結局。官方昨日發布了最新預告，延續懸疑恐怖的氛圍，而身處首三季出現過的透明密室，Joe更對著鏡頭說：「始終陪伴在我身邊的你，一直到最後。再見了，你。」

《安眠書店》最終季即將於4月24日回歸Netflix。（劇集海報）

Joe於上一季潛逃倫敦隱姓埋名，化身為大學教授Jonathan Moore，還認識到家境富裕的女友Kate，最後更借住女友的勢力重塑美國的身分。不過表面上雖然Joe有Kate的權力及金錢支持，但隨着愈來愈多人知道他的秘密，加上Marienne仍然生還，令劇迷好奇故事的走向，還有Joe的最終下場。

最終季Joe重返紐約。（劇照）

透明密室再度出現，是否預告Joe將會大開殺戒？（預告畫面）

在最新預告中，快速回顧了Joe歷季的戀愛對象，雖然Guinevere（Elizabeth Lial飾）及Love Quinn（Victoria Pedretti飾）已經被殺死，但仍在生的Marienne（Tati Gabrielle飾）和Kate（Charlotte Ritchie）都將會回歸最終季。另外，曾參演《使女的故事》的Madeline Brewer將會加入第五季，並飾演在Joe的書店員工兼編劇，兩人在文學作品和慘痛經歷中有所共鳴，令Joe開始懷疑人生。