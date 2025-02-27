龍捲風︱木村光希高貴亮相紅地氈　靚樣似媽媽工藤靜香全盛時期

「木村拓哉愛女」木村光希（Kōki）自2017年出道後，於日本以音樂人、演員及模特兒身份多棲發展，光希繼承父母木村拓哉與工藤靜香的神級顏值，旋即在亞洲闖出知名度！木村光希於2022年參演日本電影《牛首村》正式成為演員，去年更主演日本、冰島合拍電影《心動50年》（Touch）首次成為女主角。光希蜚聲國際影壇勢不可擋，近日首部主演荷里活電影《Tornado》（暫譯：龍捲風）一躍榮升荷里活女主角，新作日前更於英國格拉斯高電影節舉行首映！

木村光希首度榮升荷里活女主角，主演新作《龍捲風》於英國格拉斯高電影節首映。（視覺中國）

木村光希與添羅夫、平岳大一同亮相《龍捲風》於英國格拉斯高電影節首映。（視覺中國）

木村光希主演新作《龍捲風》為本屆「2025年格拉斯高電影節」開幕電影，於英國舉行首映時，光希與添羅夫（Tim Roth）及平岳大等一眾演員亮相紅地氈。光希以一襲黑色透視長裙亮相，內襯紅色晚裝，造型優雅甚具名模台型，光希亮相時笑容滿面，大方讓現場傳媒拍照，繼承父母的巨星氣質！

木村光希以一襲黑色透視長裙亮相，內襯紅色晚裝，造型優雅甚具名模台型。（視覺中國）

木村光希以一襲黑色透視長裙亮相，內襯紅色晚裝，造型優雅甚具名模台型。（視覺中國）

現年22歲的木村光希在國際影壇嶄露頭角，容貌氣質亦極似母親工藤靜香的全盛時期，除面型遺傳自父親木村拓哉外，不論雙眼、鼻型與笑容均與工藤靜香似足餅印，氣質清純甜美！

木村光希容貌氣質極似母親工藤靜香的全盛時期！（視覺中國）

木村光希容貌氣質極似母親工藤靜香。（網上圖片）

木村光希容貌氣質極似母親工藤靜香。（網上圖片）

木村光希容貌氣質極似母親工藤靜香。（外灘）

木村光希容貌氣質極似母親工藤靜香。（網上圖片）

《龍捲風》劇情設定於1790年的英國，講述光希飾演的日本少女「龍捲風」與父親為布袋戲賣藝者，在賣藝旅程中遇到凶狠的黑幫「糖人」與兒子「小糖人」，龍捲風為了展開新生活，看準時機偷走糖人黑幫劫來的黃金，並在黑幫手底下浴血逃亡。光希在早前曝光劇照中，以日本少女風格的粉紅色服飾登場，另外光希亦於劇照中以深色粗布衣衫亮相，腰配寶劍化身女劍客，與另一位框外持刀的敵人對峙，形象瀟灑而漂亮！