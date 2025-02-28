奧斯卡影帝真赫曼與妻倒斃家中　警發現女死者身旁有藥物認為可疑

奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman），於美國時間26日被發現倒斃家中，享年高齡95歲。據外媒報道，警方在真赫曼位於新墨西哥州寓所中，發現真赫曼、其63歲日裔妻子荒川貝齊(Betsy Arakawa)及夫婦飼養犬隻，一同陳屍於寓所中。警方起初相信不涉及謀殺，但事隔一日有新進展，並認為案件有可疑，需要深入徹查，不排除任何可能性。



奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman），於美國時間26日被發現倒斃家中，享年高齡95歲。（視覺中國）

從外媒報道可知，真赫曼是倒臥在廚房旁的房間內，身穿長袖衫、運動褲和拖鞋，旁邊有太陽眼鏡和拐杖，疑似是突然倒下。至於日裔的鋼琴家太太荒川貝齊及德國牧羊犬，則倒斃在浴室，荒川的身體亦開始腐爛，而桌上放有一瓶已打開的藥物，藥丸更四散地上。

警方在真赫曼屋內外進行搜證。（視覺中國）

警方在現場發現兩人身上並沒有表面傷痕，沒有遺書，屋內亦沒有打鬥及被人強行闖入的跡象。而經氣體公司檢查過屋內外的喉管，亦發現沒問題，消防也排除一氧化碳外洩或中毒的跡象。故不排除涉及其他犯罪行為，需進一步調查。

真赫曼於1930年在美國加州出生，憑1971年主演作品《密探霹靂火》（The French Connection）榮封奧斯卡影帝、再憑1992年上映作品《豪情蓋天》（Unforgiven）奪得最佳男配角，生涯先後五次提名演技獎項。

真赫曼被發現與妻子一同倒臥於寓所之中。（視覺中國）

真赫曼憑1971年主演作品《密探霹靂火》榮封奧斯卡影帝。（視覺中國）

真赫曼憑1971年主演作品《密探霹靂火》榮封奧斯卡影帝。（《密探霹靂火》電影劇照）

在巔峰演出作品外，真赫曼亦曾主演多部經典，最為香港觀眾熟悉作品定必為元祖《超人》（Superman）系列中飾演終極反派對頭Lex Luthor。其生涯代表作亦包括《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde）、《I never sang for my father》、《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure）、《Young Frankenstein》。真赫曼演出生涯亦跨度至21世紀，最後一部作品為2004年上映中的《Welcome to Mooseport》。