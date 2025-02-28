貓貓的奇幻漂流｜零對白感受末世漂流　横掃全球100+項大獎及提名

勇奪金球獎最佳動畫的動畫電影《貓貓的奇幻漂流》（Flow），以大熱姿態競逐奧斯卡最佳國際電影及最佳動畫，除成為首部拉脫維亞入圍作，至今更已横掃全球100+項大獎及提名。全片「零對白」，讓觀眾去感受黑貓末世奇幻漂流記，《貓貓的奇幻漂流》將於4月26日香港上映。



《貓貓的奇幻漂流》講述一隻黑貓於末世洪水中，與其他動物展開的一段奇幻漂泊之旅。（《貓貓的奇幻漂流》劇照）

新銳動畫大師Gints Zilbalodis新作《貓貓的奇幻漂流》，講述一隻黑貓於末世洪水中與其他動物展開的一段奇幻漂泊之旅，全片「零對白」卻動人心弘，靈性滿溢的歷險更令觀眾難以忘懷，紛紛推薦是一部成人及小朋友都必須入場欣賞的傑作。

全片「零對白」卻動人心弘，靈性滿溢的歷險更令觀眾難以忘懷。（《貓貓的奇幻漂流》劇照）

電影於全球頒獎禮的成績勢不可擋，已先後囊括多項「最佳動畫」大獎，包括金球獎最佳動畫、美國國家評論學會最佳動畫、歐洲電影獎最佳歐洲動畫、獨立精神獎最佳國際電影及法國安錫國際動畫節4項大獎等等，電影更以大熱姿態競逐奧斯卡最佳國際電影及最佳動畫，締造奧斯卡史上首部拉脫維亞入圍作。奧斯卡頒獎典將於香港時間下周一（3月3 日）舉行，《貓貓的奇幻漂流》能否登頂影迷們請拭目以待！

《貓貓的奇幻漂流》是繼上年口碑及票房大爆發的《汪汪夢裡人》（Robot Dreams）後，另一部影評及普羅觀眾都一致推祟的「零對白」動畫電影，影評紛紛大讚電影「近年最佳動畫」、「動人心弦」、「難以忘懷」等等，屬A級滿分之作，連奧斯卡金像獎得獎導演《忘形水》（The Shape of Water）哥連慕迪多奴（Guillermo del Toro）也讚嘆電影是「動畫藝術的未來」！