奧斯卡2025︱影后米姬麥迪遜拍塔倫天奴成名　被畢彼特糟質獲賞識

年度國際影壇盛事《第97屆奧斯卡金像獎》頒獎典禮，於美國時間3月2日晚上舉行，25歲女演員米姬麥迪遜（Mikey Madison）憑新作《阿諾拉》（Anora）成為出爐影后，此前米姬已於「英國奧斯卡」BAFTA頒獎典禮獲封影后，亦先後提名金球獎及演員工會獎「最佳女主角」，演技實力備受業界與觀眾認同。

25歲女演員米姬麥迪遜憑新作《阿諾拉》成為奧斯卡出爐影后。（GettyImages）

年僅25歲的米姬麥迪遜成長於美國一個猶太裔家庭，父母均為心理學家，自小培養她成為馬術運動員。及至米姬14歲時，對演戲產生興趣，毅然改變發展路向成為演員，約於10年前以童星身份出道，參演數部短片及小本獨立製作後，獲鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）賞識，終於在電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in... Hollywood）嶄露頭角。米姬作為荷里活超年輕影后，其實至今亦只拍攝過9部電影作品，在漫長的演員道路上顯然前途無可限量！

米姬麥迪遜成長於一個猶太裔美國家庭，父母均為心理學家。（GettyImages）

米姬麥迪遜於14歲時，從馬術運動員轉戰演藝圈。（GettyImages）

米姬於成名作《從前，有個荷里活》中，飾演按真實人物Susan Atkins改編的角色，雖然僅有數分鐘戲份，相比同片知名度略高的女配角Margaret Qualley、Sydney Sweeney更少，然而在結局高潮部分，嘗試施襲時先被畢彼特（Brad Pitt）用罐頭扔至破相，繼而被里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）以噴火槍活活燒成焦屍，畫面極為震撼，在觀眾心目中留下深刻印象。

米姬麥迪遜在《從前，有個荷里活》中，飾演按真實人物Susan Atkins改編的角色，僅有幾分鐘戲份。（《從前，有個荷里活》電影劇照）

米姬麥迪遜的成名作《從前，有個荷里活》由畢彼特與里安納度狄卡比奧主演。（《從前，有個荷里活》電影劇照）

米姬麥迪遜的成名作《從前，有個荷里活》由畢彼特與里安納度狄卡比奧主演。（《從前，有個荷里活》電影劇照）

米姬麥迪遜在《從前，有個荷里活》中，飾演按真實人物Susan Atkins改編的角色，僅有幾分鐘戲份。（《從前，有個荷里活》電影劇照）

米姬麥迪遜試圖襲擊畢彼特，反被罐頭扔中破相！（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜試圖襲擊畢彼特，反被罐頭扔中破相！（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜試圖襲擊畢彼特，反被罐頭扔中破相！（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜試圖襲擊畢彼特，反被罐頭扔中破相！（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜試圖襲擊畢彼特，反被罐頭扔中破相！（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜試圖襲擊畢彼特，反被罐頭扔中破相！（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜試圖襲擊畢彼特，反被罐頭扔中破相！（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜試圖襲擊畢彼特，反被罐頭扔中破相！（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜試圖襲擊畢彼特，反被罐頭扔中破相！（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜再嘗試襲擊里安納度狄卡比奧時，更被噴火槍燒成焦屍。（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜再嘗試襲擊里安納度狄卡比奧時，更被噴火槍燒成焦屍。（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜再嘗試襲擊里安納度狄卡比奧時，更被噴火槍燒成焦屍。（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜再嘗試襲擊里安納度狄卡比奧時，更被噴火槍燒成焦屍。（《從前，有個荷里活》電影截圖）

米姬麥迪遜再嘗試襲擊里安納度狄卡比奧時，更被噴火槍燒成焦屍。（《從前，有個荷里活》電影截圖）

《阿諾拉》導演辛貝克（Sean Baker）在奧斯卡頒獎典禮上，從昆頓塔倫天奴手上接過「最佳導演」獎時，提到沒有昆頓當初試鏡選中米姬，便不會有《阿諾拉》這部電影。辛貝克此前接受外媒訪問時，便曾透露自己在觀看《從前，有個荷里活》及2022年版《奪命狂呼》（Scream）後，留意到米姬的演出，於是為米姬度身訂造《阿諾拉》的女主角角色，能夠在數分鐘演出裡讓辛貝克另眼相看，米姬確有令過人之處。

《阿諾拉》導演辛貝克從昆頓塔倫天奴手上接過「最佳導演」獎時，提到沒有昆頓當初試鏡選中米姬，便不會有《阿諾拉》這部電影。。（直播截圖）

據指，米姬為了演活《阿諾拉》的角色，特意在拍攝前學習俄語，以配合角色作為脫衣舞孃的背景身份。米姬更親自上演所有動作特技戲份，包括戲中兩場打鬥橋段及「愛情動作」戲份，對自己演出要求相當高！

米姬為了演活《阿諾拉》的角色，特意在拍攝前學習俄語，以配合角色作為脫衣舞孃的背景身份。（《阿諾拉》電影劇照）

米姬為了演活《阿諾拉》的角色，特意在拍攝前學習俄語，以配合角色作為脫衣舞孃的背景身份。（《阿諾拉》電影劇照）

米姬為了演活《阿諾拉》的角色，特意在拍攝前學習俄語，以配合角色作為脫衣舞孃的背景身份。（《阿諾拉》電影劇照）

米姬麥迪遜在《阿諾拉》裡飾演一位脫衣舞孃，在戲中裸露演出尺度相當大膽。米姬在現實形象亦相當性感，不時以超清涼裝扮亮相公開活動，於2022年主演劇集《Better Things》發布會紅地氈上，米姬以一身超深V露背黑色連身長裙現身，低胸程度直達至肚臍，露出立體雪白的胸形，性感度爆燈之餘實在青春無敵！

米姬麥迪遜曾以一身超深V露背黑色連身長裙現身主演作品發布會紅地氈，低胸程度直達至肚臍，露出立體雪白的胸形！（GettyImages）

米姬麥迪遜曾以一身超深V露背黑色連身長裙現身主演作品發布會紅地氈，低胸程度直達至肚臍，露出立體雪白的胸形！（GettyImages）

米姬麥迪遜曾以一身超深V露背黑色連身長裙現身主演作品發布會紅地氈，低胸程度直達至肚臍，露出立體雪白的胸形！（GettyImages）

米姬麥迪遜曾以一身超深V露背黑色連身長裙現身主演作品發布會紅地氈，低胸程度直達至肚臍，露出立體雪白的胸形！（GettyImages）

米姬麥迪遜曾以一身超深V露背黑色連身長裙現身主演作品發布會紅地氈，低胸程度直達至肚臍，露出立體雪白的胸形！（GettyImages）