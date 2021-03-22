《凶心人》20周年｜路蘭奠定風格之作　細數七件你要知道的趣事

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-22 13:00

荷里活大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）有其別樹一幟的電影風格，而要追溯他的作品發展歷程，必定要睇2000年上映的《凶心人》（Memento）。這部被喻為路蘭神級開山之作，雖然只是900萬美元的低成本製作，但卻拍出燒鵝的味道，尤其是不按常規的說故事手法，大大影響了日後電影的編劇發展。適逢電影上映20周年，小編為大家結集有關這部電影的軼事，看看神作誕生背後有何趣聞。

《凶心人》是路蘭的成名作。（劇照）

《凶心人》講述男主角Leonard Shelby的妻子遭兩名歹徒姦殺，他開槍殺死其中一人，但同時被另一名成功逃走的歹徒重擊頭部，令他患上「順進性失憶症」。雖然警方提供了破案報告，但當中有十二頁資料被不明人士撕毀，Leonard Shelby只得知兇手名為「John G」。

由於患病令記憶力減弱，Leonard Shelby只能記住十幾分鐘前發生的事，為報殺妻之仇，他自行調查「John G」，用拍即影即有、字條及刺青等方便，來記下「John G」的相關線索，在好友及其他人幫助外，Leonard Shelby抽絲剝繭地揭發真相，但他似乎沒有勇氣去面對一切。

路蘭憑《凶心人》獲得不少獎項。（Getty Images）

《凶心人》被視為奠定路蘭神級地位的作品，電影最精彩在於其獨特的敘事手法，將直述時平平無奇的劇情，以巧妙的鋪陳技巧來變成精彩的故事，這種過去與未來穿插的設定，令觀眾更投入在劇情之中，往後路蘭其他神作，都有類似的拍攝風格。

當年製作《凶心人》時有不少鮮為人知的趣聞，想知立即點擊下圖：