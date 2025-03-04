Lisa奧斯卡紅地氈黑西裝有來頭 出自內地設計師手筆僅以10日完成

影壇盛世事「第97屆奧斯卡頒獎禮」在香港時間昨日（3日）已經完滿結束，今屆奧斯卡頒獎禮有不少驚喜，Lisa@BLACKPINK以表演嘉賓身份首次亮相奧斯卡，性感造型勁歌熱舞，成為KPOP第一人，不過Lisa走紅地氈的黑色西裝，原來都大有來頭。

Lisa大曬長腿！（Getty Images）

Lisa吊威也從天而降。（直播畫面）

身為LV全球代言人的Lisa以內地設計師Mark Gong設計的西裝亮相紅地氈，西裝裡面穿上白色長恤衫形成飄逸的裙擺效果，非常特別。設計師Mark Gong昨日在IG發文透露：「Lisa要出席今年的奧斯卡，希望我可以做一套以007為靈感的紅地氈造型。於是雙方團隊立刻開始討論，從手稿到確認面料版型到做出成衣確認，再到Lisa團隊飛來我這裏試裝，10天內全部完成，沒想到一切能如此順利。」

Lisa的紅地氈黑西裝有來頭。（Getty Images）

原來出自內地設計師Mark Gong手筆。（Getty Images）

不過Lisa的紅地氈造型評價好壞參半，有網民認為西裝並沒有突顯出Lisa身材的優點，反而令她看起上來有點臃腫。Mark Gong畢業於紐約帕森設計學院，擅長以俐落剪裁和說故事的方式塑造出女性自由不羈的形象。而Mark Gong曾跟不少國際巨星合作，包括Rihanna、Dua Lipa等，亦有跟BLACKPINK其他成員合作，近年成為上海時裝周的焦點。