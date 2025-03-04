米奇17號︱馮允謙孖馮重謙玩辦公室雙生喜劇　低成本拍奉俊昊好橋

荷里活科幻電影《米奇17號》（Mickey 17），由《上流寄生族》金像導演奉俊昊執導，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、娜奧美艾奇（Naomi Ackie）、東妮歌莉蒂（Toni Collette）及麥克雷法路（Mark Ruffalo）等主演，即將於3月6日正式上映。《米奇17號》劇情講述一趟人類太空探索航程期間，米奇以死謀生，不斷經歷死亡來換取生機，當任務犧牲後，他會再打印出新身體，記憶則會被保留，然而隨17號「犠牲」、18號同時出現時，卻打破原有局面。

荷里活科幻電影《米奇17號》，由金像導演奉俊昊執導，羅拔柏迪臣主演，即將於3月6日正式上映。（《米奇17號》電影劇照）

《米奇17號》劇情講述一趟人類太空探索航程期間，米奇以死謀生，不斷經歷死亡來換取生機，當任務犧牲後，他會再打印出新身體，記憶則會被保留，然而隨17號「犠牲」、18號同時出現時，卻打破原有局面。（《米奇17號》電影劇照）

荷里活科幻電影《米奇17號》，由金像導演奉俊昊執導，羅拔柏迪臣主演，即將於3月6日正式上映。（《米奇17號》電影劇照）

荷里活科幻電影《米奇17號》，由金像導演奉俊昊執導，羅拔柏迪臣主演，即將於3月6日正式上映。（《米奇17號》電影劇照）

荷里活科幻電影《米奇17號》，由金像導演奉俊昊執導，羅拔柏迪臣主演，即將於3月6日正式上映。（《米奇17號》電影海報）

羅拔柏迪臣在《米奇17號》裡一人分飾17號與18號米奇，視覺效果猶如孖生兄弟一樣相似，性格卻迥然不同。香港歌手Jay Fung馮允謙在社交媒體上分享一段短片，與孖生兄弟馮重謙模擬《米奇17號》的科幻劇情，打造「低成本」版《米奇17號》的辦公室雙生喜劇，兄弟在短片裡以同一身份在公司現身，惹來大家對馮允謙形象180度改觀，代入至科幻劇情之餘，辦公室語境下亦讓不少打工仔會心微笑。

香港歌手Jay Fung馮允謙在社交媒體上分享一段短片，與孖生兄弟馮重謙模擬《米奇17號》的科幻劇情，打造「低成本」版《米奇17號》的辦公室雙生喜劇！（馮允謙IG影片截圖）

香港歌手Jay Fung馮允謙在社交媒體上分享一段短片，與孖生兄弟馮重謙模擬《米奇17號》的科幻劇情，打造「低成本」版《米奇17號》的辦公室雙生喜劇！（馮允謙IG影片截圖）

香港歌手Jay Fung馮允謙在社交媒體上分享一段短片，與孖生兄弟馮重謙模擬《米奇17號》的科幻劇情，打造「低成本」版《米奇17號》的辦公室雙生喜劇！（馮允謙IG影片截圖）

香港歌手Jay Fung馮允謙在社交媒體上分享一段短片，與孖生兄弟馮重謙模擬《米奇17號》的科幻劇情，打造「低成本」版《米奇17號》的辦公室雙生喜劇！（馮允謙IG影片截圖）

馮允謙與馮重謙兄弟在短片中，以「辦公室最唔想理嘅人」為處境，馮重謙分別扮演「整跌嘢當冇事發生」、「拎同事文具」、「做嘢冇乜尾」、「當同事阿四」及「霸住廁所」的米奇18號，馮允謙則扮演個性隨和又好相處的米奇17號。馮允謙與馮重謙兄弟善用孖生兄弟的身份，大玩《米奇17號》的劇情好橋，將辦公室難搞情況幽默活現外，亦讓觀眾對電影感到相當好奇。

馮允謙與馮重謙兄弟在短片中，以「辦公室最唔想理嘅人」為處境，馮重謙扮演米奇18號，馮允謙則扮演個性隨和又好相處的米奇17號。（馮允謙IG影片截圖）

馮允謙與馮重謙兄弟在短片中，模擬「整跌嘢當冇事發生」的情況。（馮允謙IG影片截圖）

馮允謙與馮重謙兄弟在短片中，模擬「整跌嘢當冇事發生」的情況。（馮允謙IG影片截圖）

馮允謙與馮重謙兄弟在短片中，模擬「拎同事文具」的情況。（馮允謙IG影片截圖）

馮允謙與馮重謙兄弟在短片中，模擬「拎同事文具」的情況。（馮允謙IG影片截圖）

馮允謙與馮重謙兄弟在短片中，模擬「做嘢冇乜尾」的情況。（馮允謙IG影片截圖）

馮允謙與馮重謙兄弟在短片中，模擬「做嘢冇乜尾」的情況。（馮允謙IG影片截圖）

馮允謙與馮重謙兄弟在短片中，模擬「當同事阿四」的情況。（馮允謙IG影片截圖）

馮允謙與馮重謙兄弟在短片中，模擬「當同事阿四」的情況。（馮允謙IG影片截圖）

馮允謙與馮重謙兄弟在短片中，模擬「霸住廁所」的情況。（馮允謙IG影片截圖）