刺心切骨｜啟發自2014台北捷運殺人案　前劍擊運動員執導暗黑故事

《刺心切骨》為新加坡、台灣、波蘭跨國合製,故事背景設於台灣,主要演員均是台灣人,而幕後團隊非常國際化，有身兼編劇、導演、剪接的劉慧伶，她是來自新加坡，是前國家劍擊運動員，又有近年炙手可熱的波蘭攝影師 Michał Dymek(《深痛導賞團》、《驢子伊艾奧》)負責掌鏡，將劍擊競技場面拍出驚心動魄，張力十足的歐洲風格。

導演劉慧伶請來台灣專業劍擊選手,為演員安排長達九個月的特訓,（《刺心切骨》劇照）

劉修甫、曹佑寧在戲中飾演劍擊運動員，曹佑寧的角色更是劍擊冠軍，加上導演曾屬新加坡劍擊代表隊,對劍擊場面的真實性很有要求。導演劉慧伶請來台灣專業劍擊選手,為演員安排長達九個月的特訓。片中部分場面更是由真實劍擊選手與演員共演,希望如實呈現比賽的驚險。曹佑寧表示,除了苦練劍擊外,首度挑戰秘黑暗性格也是一大挑戰,直言角色︰「可怕到讓人深不可測」。

曹佑寧表示,除了苦練劍擊外,首度挑戰秘黑暗性格也是一大挑戰,直言角色︰「可怕到讓人深不可測」。（《刺心切骨》劇照）

對於拍攝《刺心切骨》的靈感，導演劉慧伶透露是受到發生在2014年，台北捷運站發生無差別刺人案影響。「2014 年,當我在台北拍攝短片時,一個年輕人在台北捷運上刺傷多人,引發舉國矚目的悲劇。當這名男子的父母公開譴責他們的兒子時,他的弟弟沒有離棄他,拒絕相信他哥哥所做的一切。他弟弟的反應,讓我開始思考自己和患有自閉症的哥哥的關係;我小時候不了解我哥哥的情況,把他想像成一個有愛心、對我關懷備至的哥哥。直到我長大了,我才意識到我們的關係是我在腦內編出來的。」

兩兄弟的關係，導演花不少篇幅描寫。（《刺心切骨》劇照）

這件事啟發了導演寫了《刺心切骨》。「我深愛我哥哥,但我永遠不知道他是否也愛我。接受事實的過程很痛苦,《刺心切骨》的子滐也經歷了同樣的情感。無論是在電影還是現實,我都在思考這個問題:當人知道真相,他的愛與忠誠會起了怎樣的變化?真相真的重要嗎?」