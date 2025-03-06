評論學會大獎︱談善言首獲影后殊榮　「冇諗過自己同獎項有關係」

香港年度影壇頒獎典禮「第31屆香港電影評論學會大獎」頒獎典禮今日（6日）舉行，本屆「最佳男演員」及「最佳女演員」分別由劉青雲及談善言奪得，執導劉青雲主演作品《爸爸》的導演翁子光則奪得「最佳導演」獎，「最佳電影」獎則由去年超賣座動作鉅製《九龍城寨之圍城》奪得。

《第31屆香港電影評論學會大獎》影帝影后分別由劉青雲及談善言奪得。（梁碧玲 攝）

歌影天后鄭秀文為本屆評論學會大獎擔任頒獎嘉賓，於台上致詞時讚揚五度奪得影帝的劉青雲：「我要向前輩（劉青雲）學習，要睇齊先得！」亦鼓勵首獲影后殊榮的談善言：「同阿談合作嘅時候，妳當時比較新，見到妳有好大進步，我自己做演員咁多年都要繼續努力！」鄭秀文亦透露目前正在籌備電影新作，雖然暫時未能分享詳情，但期待自己迎來突破，亦表示與香港電影共渡時艱：「希望電影業各位繼續無私心、努力付出，希望能夠走出寒冬！」

鄭秀文今日為《第31屆香港電影評論學會大獎》擔任頒獎嘉賓！（梁碧玲 攝）

鄭秀文點名大讚談善言演技進步！（梁碧玲 攝）

從前輩鄭秀文手上接獲影后獎座，談善言於典禮後接受一眾傳媒訪問，笑言直至上台一刻才有得獎的緊張感：「我係上台前眼濕濕，叫自己唔可以喊！」談善言從影以來首獲影后殊榮，她直言：「我從來都冇諗過自己會同任何獎項有關係，做演員真係冇諗獎項，直到做《虎毒不》之後發覺，原來可以有關係！」從鄭秀文手中獲頒獎項亦別具意義：「我睇過佢好多嘅電影，一路以嚟都好鍾意佢，同佢合作嘅時已經好夢幻！喺佢手上拎呢個獎好得意，好似電視機裡面嘅人走出嚟頒畀我。」

談善言於香港電影評論學會大獎上首獲影后殊榮。（梁碧玲 攝）

談善言於香港電影評論學會大獎上首獲影后殊榮。（梁碧玲 攝）

談善言於香港電影評論學會大獎上首獲影后殊榮。（梁碧玲 攝）

談善言從鄭秀文手中接獲影后獎座，在台上興奮相擁。（梁碧玲 攝）

談善言從鄭秀文手中接獲影后獎座，在台上興奮相擁。（梁碧玲 攝）

談善言同時於即將舉行的香港電影金像獎上提名影后，表示在兩方不同投選獎項機制下，未能預測得獎可能性。至於未來拍攝電影的計劃，談善言表示目前正拍攝一部新作，亦期待能與劉青雲合作：「希望呀！所以我先介紹自己『我係談善言呀』跟住佢話『我知呀』！（題材上）乜都得、乜都得、乜都得！為咗佢乜都得、要畀人打都得！」