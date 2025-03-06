評論學會大獎︱陳茂賢未感《破地獄》被冷待　望加長版能再辦首映

香港年度影壇頒獎典禮「第31屆香港電影評論學會大獎」頒獎典禮今日（6日）舉行，本屆「最佳男演員」及「最佳女演員」分別由劉青雲及談善言奪得，執導劉青雲主演作品《爸爸》的導演翁子光則奪得「最佳導演」獎，「最佳電影」獎則由去年超賣座動作鉅製《九龍城寨之圍城》奪得。

《第31屆香港電影評論學會大獎》影帝影后分別由劉青雲及談善言奪得。（梁碧玲 攝）

鄭秀文今日為《第31屆香港電影評論學會大獎》擔任頒獎嘉賓！（梁碧玲 攝）

香港史上最賣座電影《破．地獄》獲評論學會納入十部推薦電影之一，導演陳茂賢代表團隊到場領獎，並在典禮後接受傳媒訪問。對於電影即將在4月4日推出加長版，陳茂賢導演表示：「搞咗好耐，由頭剪過咁滯呀，又要等21日電檢。依家片長140至141分鐘，希望可以當一部全新嘅電影咁做，問緊會唔會有首映，總之當一部新戲咁做！」陳茂賢導演亦笑言清明節上映正好配合題材，至於首映現場的選擇，他笑言：「配合場地？想喺邊到播？（和合石）嗰啲地方唔好喇、要早啲返屋企，我想夜晚睇㗎！」

陳茂賢導演代表《破．地獄》到香港電影評論學會大獎頒獎典禮上領獎，並接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

《破．地獄》於香港電影評論學會大獎頒獎典禮上，獲納入為十部推薦電影之一。（梁碧玲 攝）

陳茂賢亦正式透露《破．地獄》加長版本中，將有公映版被抽走的角色重新出場：「將會有Vincent導演（谷德昭）、岑珈其，希望佢哋可以一齊去謝票！珈其一定得嘅，Vincent可能怕醜啲，多啲觀眾鍾意、要求佢出嚟佢就可能會。」

香港電影評論學會年初公布本屆得獎名單時，會員之一、資深電影工作者文雋在個人網台節目上表示，認為《破．地獄》被評論學會冷待，未能獲最佳電影獎。陳茂賢導演坦言不認為《破．地獄》被冷待，沒有期望因此未有失望：「乜嘢期望都唔會有、唔諗呢啲，總之有得攞就去！」

陳茂賢導演直言未感《破．地獄》被評論學會冷待。（梁碧玲 攝）

香港電影評論學會大獎開啟本年度頒獎禮季度，即將於月中舉行的亞洲電影大獎，竟然正好遇上衞詩雅的大囍事！陳茂賢導演透露：「嗰日可能我去唔到，嗰日Michelle又擺酒喇，佢搵咗我做姊妹！」《破．地獄》男主演許冠文於亞洲電影大獎提名「最佳男主角」，陳茂賢表示希望能盡力陪同出席：「我睇下文哥去嘅，我就陪佢去。文哥未知道，唔係成日搵到祖師爺！（至於金像獎？）都未㗎，佢好有性格嘅。」