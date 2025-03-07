赤裸羔羊︱霍耀良經典影響遠及美國　啟發占士根瘋狂搜羅香港電影

香港電影監製兼導演霍耀良，昨日（6日）傳出於2月1日因心臟病及腎癌離世的消息，終年68歲。霍耀良活躍於八九十年代電影圈，代表作包括《失業生》、《公子多情》以及邱淑貞主演的三級話題作品《赤裸羔羊》。由霍耀良執導的《赤裸羔羊》，不僅當年因為開拍時已推出大尺度海報而震撼全港，原來遠至荷里活亦深受該作品影響。

香港導演、監製霍耀良（Clarence），在2024年2月1日因心臟病及腎癌，於沙田醫院病逝，終年68歲。(網上圖片)

由霍耀良執導的《赤裸羔羊》，當年因為開拍時已推出大尺度海報而震撼全港。（《赤裸羔羊》電影海報）

曾效力Marvel拍攝《銀河守護隊》（Guardian of the Galaxy）系列、及後轉至DC成為行政總裁的鬼才導演占士根（James Gunn），曾於社交媒體上分享自己深受香港電影影響，自1992年觀映《赤裸羔羊》後，便開始瘋狂搜羅香港電影的影帶，兩年內收藏量便過百部，並展開對香港電影的研究。占士根更表示香港電影打破自己熟悉的藝術與低成本電影，開啟一種有別於美國電影的敘事方法：「沒有香港電影不可能有《銀河守護隊》及《自殺特攻隊》。《赤裸羔羊》在其他人心目中或許不是經典，然而對我而言非常貼近內心。」

占士根自1992年觀映《赤裸羔羊》後，開始瘋狂收集香港電影的錄影帶。（GettyImages）

占士根過去曾多次受訪分享他對香港電影的鍾情：「所有我看過的電影都對我有所影響，但我會特別感謝亞洲電影，對我拍攝電影有非常大的幫助。我在年輕時愛上了香港電影，我看過數以百計的港產片，收藏了為數不少的錄影帶，抱歉有些是翻版，因為根本無法在美國觀看港產片，當年發行影片的難度相對較大。所以我當時深受港產片的影響，他們把劇情、喜劇、前衛等元素結合得如此精彩，拍攝出來的動作場面更是無與倫比。」

占士根曾訪問時，表示自己收藏了大量香港電影錄影帶，亦因此對他拍攝電影具有深遠的影響。（影片截圖）

占士根過去曾多次高度讚揚及推崇香港電影，在2020年全球受到疫情籠罩、美國國民進入家居隔離生活期間，他在社交媒體上分享名為「隔離期間必睇A+級動作片」的電影清單，介紹中外影壇共54電影，當中包括，亦囊括不少經典港產動作電影，如：《醉拳》、《方世玉》、《喋血雙雄》、《東方三俠》、《功夫》、《英雄》、《臥虎藏龍》等，被網民稱讚非常識貨！

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占士根表示以往看過的香港電影、背後的電影創作者，幫助他成為了今天的自己。（Getty Images）

占士根亦曾多次分享自己對港產片的鍾愛，而他的香港電影錄影帶收藏亦非常豐富，除以上推薦的動作片以外，亦包括：林嶺東導演的《學校風雲》《俠盜高飛》、陳木勝導演的《衝鋒隊：怒火街頭》、杜琪峯導演的《赤腳小子》、《英雄好漢》、《力王》及《玻璃鎗的愛》等。

占士根收藏甚多舊港產片錄影帶。（占士根Facebook圖片）

占士根亦特別鳴謝對他影響甚深、塑造他成為今天的自己的香港電影創作者：「感謝徐克、王家衞、杜琪峯、成龍、吳宇森、洪金寶、林嶺東、許鞍華、元奎及霍耀良等眾多偉大的香港電影創作人，他們幫助我塑造今天的自己。」