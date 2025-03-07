淺淺歲月︱葉童謝君豪成金像最大遺珠　大方感謝觀眾：有麝自然香

香港家庭溫情電影《淺淺歲月》，由謝淑芬（Sabrina）出品及編劇、陳果監製、蕭冠豪執導，葉童、謝君豪、許月湘及黃定謙等主演。《淺淺歲月》今日（7日）舉行首映禮，葉童與一眾主演現身，獲大批中港粉絲到場支持，葉童更親民地與粉絲握手、簽名合照，粉絲更一同預祝明日（8日）迎來62歲生日的葉童生日快樂！

《淺淺歲月》由葉童、謝君豪、許月湘及黃定謙主演，今日舉行首映禮。（莫匡堯 攝）

葉童與謝君豪於《淺淺歲月》首次合作拍攝電影。（莫匡堯 攝）

葉童明天將迎來62歲生日。（莫匡堯 攝）

葉童明天迎接62歲生日，大批中港粉絲到現場圍觀支持新作，葉童亦大方與粉絲握手、簽名合照。（莫匡堯 攝）

葉童明天迎接62歲生日，大批中港粉絲到現場圍觀支持新作，葉童亦大方與粉絲握手、簽名合照。（莫匡堯 攝）

《淺淺歲月》主演葉童、謝君豪及出品人謝淑芬，於首映禮上接受傳媒訪問，葉童與謝君豪透露是次為二人在大銀幕上首度碰頭，但原來早於二十多年前已在舞台劇首次合作，謝君豪笑言：「電影雖然係第一次，但係舞台劇就好多年前有合作過。唔知係咪一種默契，但大家嚟到現場就已經進入狀態，當年嘅感覺返晒嚟！」葉童則笑言：「以前佢唔講嘢㗎！跟住佢第一日開拍，佢又唔同我講嘢喎，好似真係冇變過！可能真係入晒狀態似前夫前妻！」

葉童、謝君豪與《淺淺歲月》出品人兼編劇謝淑芬一同接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

早前「第43屆香港電影金像獎」公布入圍名單，《淺淺歲月》不論演技獎及製作獎項均未有提名，葉童與謝君豪的精彩表現被外界視為金像最大遺珠。對於未能入圍影帝后，葉童坦言：「我覺得品味、口味嘅嘢好難講嘅！但係睇到（金像遺珠）報道都開心嘅，都係被讚賞嘅！大家有唔同選擇都冇所謂，有麝自然香啦！」謝君豪則表示被大家視為金像遺珠，亦是觀眾一定程度的肯定！

葉童與謝君豪於《淺淺歲月》中的精彩表現，被視為本屆金像獎最大遺珠。（莫匡堯 攝）

《淺淺歲月》由出品人謝淑芬投資及編劇，改編自己與前夫之間的故事，更為製作成本賣樓套現500萬！謝淑芬受訪期間表示毫無票房壓力：「我冇諗過賺唔賺得返，豁咗出去喇！因為呢個係我嘅心願，捉緊返生活裡面最重要嘅人、同佢嘅點滴，冇諗過回唔回到本。」謝淑芬更透露一早屬意由葉童與謝君豪飾演自己與前夫的角色，更大讚演繹效果：「簡直完美！君豪哥仲做到我前夫嗰種陰聲細氣嘅感覺，直頭唔敢正視佢！」