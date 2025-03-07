淺淺歲月︱許月湘越級挑戰影后葉童　母女衝突交足戲：我係頂心杉

香港家庭溫情電影《淺淺歲月》，由謝淑芬（Sabrina）出品及編劇、陳果監製、蕭冠豪執導，葉童、謝君豪、許月湘及黃定謙等主演。《淺淺歲月》今日（7日）舉行首映禮，葉童與一眾主演現身，獲大批中港粉絲到場支持，葉童更親民地與粉絲握手、簽名合照，粉絲更一同預祝明日（8日）迎來62歲生日的葉童生日快樂！

《淺淺歲月》由葉童、謝君豪、許月湘及黃定謙主演，今日舉行首映禮。（莫匡堯 攝）

葉童與謝君豪於《淺淺歲月》首次合作拍攝電影。（莫匡堯 攝）

葉童明天將迎來62歲生日。（莫匡堯 攝）

葉童明天迎接62歲生日，大批中港粉絲到現場圍觀支持新作，葉童亦大方與粉絲握手、簽名合照。（莫匡堯 攝）

葉童明天迎接62歲生日，大批中港粉絲到現場圍觀支持新作，葉童亦大方與粉絲握手、簽名合照。（莫匡堯 攝）

《淺淺歲月》主演許月湘、黃定謙於首映禮上接受傳媒訪問，作為影壇亮眼新演員之一的許月湘透露與葉童及謝君豪合作初期相當緊張：「都會驚自己做得唔好、影響到佢哋！但發現完全唔會有呢個問題，佢哋好似爸爸媽媽咁帶住我哋，好似一家人一樣！」黃定謙亦笑言：「喺圍讀嘅時候已經叫君豪爸爸、葉童媽媽！」更表示在片場感到家庭溫暖，相當難得！

《淺淺歲月》主演許月湘、黃定謙於首映禮上接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

許月湘在《淺淺歲月》中與葉童飾演關係不良的母女，不時上演母女衝突戲份，越級挑戰葉童的影后級演技，許月湘受訪時分享指：「我係頂心杉一樣！記得有場戲媽媽跪喺到幫我抹乾淨啲水，我係坐喺到唔理佢，嗰場戲我覺得自己好衰！」在現實生活中，許月湘笑言母女總有意見不合之時，然而：「我都好愛錫我媽媽，有時會頂嘴，但媽咪我愛您喔！」

許月湘與葉童飾演關係不良的母女，越級挑戰葉童的影后級演技。（莫匡堯 攝）

《淺淺歲月》劇情中，謝君豪飾演的爸爸因病離世，黃定謙飾演的兒子與父親關係親密，表示演繹時以較淡然寫實的方式表達：「正如陳果監製所講，現實上喺喪禮之前已經喊乾眼淚，所以拍嘅時候都有失落嘅狀態。」許月湘亦補充指：「陳果監製都話唔鍾意太煽情，但現場我哋都有空間去演繹。」

許月湘曾經憑《白日之下》提名金像獎最佳新演員，新作《淺淺歲月》未能於今屆提名演技獎及技術獎，被外界視為金像最大遺珠。黃定謙受訪時回應表示：「做遺珠都幾好，有時人哋戥我哋唔抵，好過人哋覺得我哋唔值！」許月湘則表示：「要相信大家嘅眼光，會戥其他人開心！」