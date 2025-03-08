阿媽有喜︱黃潔琪廣東話獲影后袁詠儀大讚　「對白真係狂練！」

馬來西亞電影《阿媽有喜》由張順源執導，金像影后「靚靚」袁詠儀聯同童繽毓、陳峰、劉界輝及Miko黃潔琪主演。《阿媽有喜》今日（8日）適逢3.8婦女節於香港舉行首映場，袁詠儀攜同一眾演員現身為電影宣傳打響頭炮，吸引現場數百名粉絲到場支持！袁詠儀事隔數年再次主演電影，喜獲大批影迷熱情支持，靚靚更親自舉機自拍盡顯親民態度！

馬來西亞電影《阿媽有喜》由張順源執導，金像影后「靚靚」袁詠儀聯同童繽毓、陳峰、劉界輝及Miko黃潔琪主演。（葉志明 攝）

金像影后「靚靚」袁詠儀事隔數年再度主演電影。（葉志明 攝）

馬來西亞女神Miko黃潔琪亦為《阿媽有喜》主演之一！（葉志明 攝）

馬來西亞女神Miko黃潔琪亦為《阿媽有喜》主演之一！（葉志明 攝）

袁詠儀於《阿媽有喜》首映禮後接受傳媒訪問，談到赴馬來西亞與一眾後輩合作，靚靚盛讚在劇情中飾演女兒的Miko黃潔琪：「第一次見佢嘅時候，佢嘅廣東話仲未好靈光，但用咗一兩日時間返去狂練，正式拍攝嘅時候就講得好好！依家有咁勤力嘅新人，我哋係要珍惜嘅！」獲得靚靚讚許，黃潔琪興奮地表示：「我嘅廣東話對白全部練咗好耐！雖然我依家講廣東話都唔係好正，但電影裡面會好啲，因為真係狂練！」

黃潔琪的廣東話被袁詠儀大讚進步，直言為拍攝瘋練習！（葉志明 攝）

黃潔琪初登香港大銀幕，對香港觀眾的反應感到既期待又緊張：「套戲喺馬來西亞口碑幾好，都期待香港觀眾嘅反應。謝票宣傳方面我都會親力親為，希望場場都可以去到！」作為新一代大馬女神，黃潔琪受訪時透露對香港電影有一份憧憬，至於來港發展的意向，她直言：「其實好睇《阿媽有喜》喺香港嘅反應，都想喺香港發展、拍多啲戲！」目前在香港發展的馬來西亞女演員中，廖子妤與林明禎分別走出演技實力與偶像女神路線，黃潔琪則希望多方發展：「其實冇特別諗行邊種路線，如果有機會嘅每一種戲都試下拍！」