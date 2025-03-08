螳螂捕蟬︱黃秋生重演25年前舞台劇　憶述首次發台瘟：全身標冷汗

ViuTV節目《爆谷一周》今日（8日）播出新一季度第17集節目，邀請舞台劇《螳螂捕蟬》演員黃秋生、陳淑儀出席，接受主持人谷德昭專訪。身兼影帝、視帝與劇帝於一身的黃秋生難得接受專訪，分享舞台劇演出經驗外，亦回塑不少經典電影作品與角色，包括杜琪峯開山自立名作《鎗火》、黃秋生第二度榮封影帝作品《野獸刑警》等，細說當年拍攝故事！

黃秋生即將重演25年前曾上演的舞台劇《螳螂捕蟬》，與拍檔陳淑儀出席《爆谷一周》節目，接受主持人谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

首登舞台即發台瘟

黃秋生即將上演的舞台劇《螳螂捕蟬》，早於25年前與謝君豪合作演出，是次重演則易角兼夥拍新拍檔陳淑儀。談到在舞台上「發台瘟」的經歷，黃秋生立時表示經常發生，而且狀態極之恐怖，更分享首次發台瘟的經歷：「我第一次發台瘟是演藝學院的第一部舞台劇《困獸》。當時我把手伸出來、聚光燈從上方照射着，然後看着自己的手，忘記下一句對白、腦袋一片空白！那種感覺好像過了半個世紀，但其實可能只是幾秒而已，接着回想起來後一說對白，發覺自己全身『標冷汗』，好得人驚！」

黃秋生回憶在演藝學院首登舞台便「發台瘟」的經歷，直言非常得人驚！（《爆谷一周》節目截圖）

黃秋生回憶在演藝學院首登舞台便「發台瘟」的經歷，直言非常得人驚！（《爆谷一周》節目截圖）

黃秋生回憶在演藝學院首登舞台便「發台瘟」的經歷，直言非常得人驚！（《爆谷一周》節目截圖）

黃秋生回憶在演藝學院首登舞台便「發台瘟」的經歷，直言非常得人驚！（《爆谷一周》節目截圖）

黃秋生回憶在演藝學院首登舞台便「發台瘟」的經歷，直言非常得人驚！（《爆谷一周》節目截圖）

黃秋生形容發台瘟期間，好像突然被困在一個空間之中，獨自無助受困。作為資深舞台劇演員兼導演的陳淑儀，表示發台瘟情況多半靠拍檔提醒，才能成功脫困。然而黃秋生則表示：「你也知道有些情況是無法提醒的，腦袋無法運轉！」笑言千萬不要在《螳螂捕蟬》期間經歷。

《鎗火》杜琪峯神來之筆

從影多年的黃秋生，雲集參演香港電影與荷里活製作的經驗，談到兩種製作模式的優劣，秋生坦言荷里活計劃完備、香港電影則擅於變通，兩者取得平衡則為最佳辦法。黃秋生笑言港產片即興能力高超，經典橋段往往來自片場的神來之筆：「好像《鎗火》踢紙球的一幕，原本幾個人站着不知道在做甚麼、只是等待，於是杜琪峯拿出一張紙搓成紙球，一句『踢吧』所以就踢。」黃秋生表示拍攝時尚未有電影的經典配樂，效果與銀幕上看到差異甚大。

黃秋生表示香港電影最擅長變通，不少經典場面來自拍攝現場即興創作。（《爆谷一周》節目截圖）

黃秋生憶述《鎗火》踢紙球一幕，來自杜琪峯現場的神來之筆。（《爆谷一周》節目截圖）

《野獸刑警》通電光管爆頭拍到腳震

回塑黃秋生經典作品時，谷德昭提及秋生第二度榮封金像影帝作品《野獸刑警》。黃秋生表示該片拍攝時相當辛苦，其中在尖沙咀陰暗商場裡拍攝的動作片段更非常凶險！黃秋生憶述當時要以一根真實通電的光管敲在對手武師的頭上，直言在荷里活製作絕無可能發生，當時綵排試演更令一位武師受傷送院，到自己親身上陣時則嚇到腳震：「硬着頭皮也要做，血漿管放在武師的頭部中間，我準備時心裡已經在唸經，一敲下去、光管打碎會有玻璃粉，打完發覺有血流出來！我雙腳發抖，心想『唔通真係出事？』兩秒後才想起有血漿管！」黃秋生表示隨近年在影壇地位轉變，同類情況多半以演員保險不囊括動作武打為由，婉拒親自上陣處理危險動作。

黃秋生憶述拍攝《野獸刑警》由通電光管打頭的一幕，當時嚇到腳震！（《爆谷一周》節目截圖）

黃秋生憶述拍攝《野獸刑警》由通電光管打頭的一幕，當時嚇到腳震！（《爆谷一周》節目截圖）