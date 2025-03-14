《哪吒2》大陸票房打敗《米奇17號》等多部戲　一電影表現遜預期

三八婦女節，中國大陸電影市場出現了一大奇觀。八部新片紮堆上映，成就了史上最擁擠的三八檔。其中既有奉俊昊在荷李活視聽工業體系下創作的科幻大片《米奇17號》（Mickey 17），也有剛在柏林電影節上賺足話題的《想飛的女孩》，還有遲到四年才與觀眾見面的《平原上的火焰》（原名《平原上的摩西》）。但大陸電影市場還沒從春節檔走出來。



《平原上的火焰》遲到四年才與觀眾見面。（《平原上的火焰》劇照）

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《哪吒2》以36.1%的排片貢獻了63.7%的票房，緊隨其後的是《唐探1900》，而新片普遍出現了票房與排片佔比倒掛的情況。

大樹之側，小苗難活。由於《哪吒2》週末票房的井噴效應依然明顯，影城經理不敢輕易調低排片，而新片既吃不到足夠多的排片，也很難引發大規模的觀影興趣。三八檔新片的遭遇印證了這一猜測，它意味著在《哪吒2》徹底下桌之前，有票房潛力和訴求的新片會更加謹慎，以不動應萬變。

《哪吒2》以36.1%的排片貢獻了63.7%的票房。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

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正式亮相的中國大陸「三八檔」

由於中國大陸沒有小長假，所謂的「三八檔」從來就不是一個約定俗成或受到廣泛認可的電影檔期，但市場圍繞它所產生的變奏值得關注。2021年的婦女節，電影院被上映25天的《你好，李煥英》、《人潮洶湧》、《唐人街探案3》、《刺殺小說家》佔領。



2022年的婦女節，領跑的還是已經上映了36天的《長津湖之水門橋》、《這個殺手不太冷靜》、《奇跡笨小孩》、《狙擊手》。

2021年的婦女節，電影院被上映25天的《你好，李煥英》、《人潮洶湧》、《唐人街探案3》、《刺殺小說家》佔領。（《你好，李煥英》劇照）

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直到2023年的婦女節，事情終於有了變化，由於距春節已過46天，此時在內地院線領跑的是《保你平安》、《毒舌大狀》、《回廊亭》等新片。2024年的婦女節，上映未滿一個月的春節檔電影也無法抵擋新片的攻勢，彼時在影院呼風喚雨的是《周處除三害》、《沙丘2》、《被我弄丟的你》。

2023年的婦女節在內地院線領跑的是《保你平安》、《毒舌大狀》、《回廊亭》等新片。（《毒舌大狀》劇照）

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複盤這個過程，會發現三八檔有一個相對清晰的蛻變軌迹。2023年的《保你平安》、《回廊亭》都在強調「女性力量」、「姐妹必看」，竭力朝女性話題靠攏，打造「三八節看女性電影」的概念，但它們也只是開了點映，真正的上映日期還是兩天后的週五。

去年的婦女節是週五，佔得天時地利，但定檔的頭部影片並不與節日氛圍完全吻合。今年的婦女節是週六，按慣例來說週五才最適合新片上映，但《天堂旅行團》、《還有明天》、《想飛的女孩》、《平原上的火焰》卻不約而同地放棄了週五晚上的票房，甚至連點映都少有，仿佛就是為了營造正日子才上桌的儀式感。

當年《天堂旅行團》、《還有明天》、《想飛的女孩》、《平原上的火焰》不約而同地放棄了週五晚上的票房。（《天堂旅行團》劇照）

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正是基於此，我們可以認為不論戰果如何，三八檔已經正式成為了一個檔期。它既呼應著女性電影熱潮以及女性觀眾在電影市場佔比迅速提升這一基本事實，又在某種程度上提供了「獨屬於女性的春節檔」這一情緒價值。

貓眼專業版資料顯示，在「想看」的畫像統計中：《還有明天》，男性佔13.5%，女性佔86.5%；《想飛的女孩》，男性佔20.%，女性佔79.2%；《平原上的火焰》，男性佔27.2%，女性佔72.8%；《天堂旅行團》，男性佔43.2%，女性佔56.8%。

但再多的概念和資料都只是紙上談兵，現實的情況是，市場並不關心檔期化概念和影片是否適配節日氣氛，社交媒體上很多人表示，單位在三八節這天組織女性包場看電影，看的不是《哪吒2》就是《唐人街1900》。

單位在三八節這天組織女性包場看電影，看的不是《哪吒2》就是《唐人街1900》。（《唐探1900》劇照）

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如果沒有超級話題的引領，即使是《還有明天》這般既高分又適配節日的影片，也很難進入人們的視線。

「年度最期待」出了什麼問題？

首日戰罷，《平原上的火焰》票房不到800萬人民幣。而上映之前，它在「豆瓣2025最值得期待華語電影」的榜單中，位列第一，春節檔上映的《射雕英雄傳：俠之大者》、《封神2》、《哪吒2》、《蛟龍行動》都不是它的對手。貓眼40萬的想看數也讓它在同檔影片中一騎絕塵。



可是一投入市場便沒了聲響，貓眼預測總票房僅為2578.8萬人民幣。你可以說是因為刪減了11分鐘讓觀眾失去了興趣，也可以說積壓四年消磨了人們的耐心，或者說劇版《平原上的摩西》珠玉在前，消除了故事的神秘感。但這應該不是造成如此大反差的最大原因。

春節檔上映的《射雕英雄傳：俠之大者》、《封神2》、《哪吒2》、《蛟龍行動》都不是它的對手。（《蛟龍行動》劇照）

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最大原因還是人們對它的記憶被嚴重美化了。這部影片經歷了改名、撤檔、雪藏等風波，其實仔細回憶一下，觀眾對這部影片的信心主要源自於原著和監製刁亦男，但在一些電影節小規模放映中從未傳出過業內人「讚爆」的口碑。

而在市場方面，它2021年在上映前三天撤檔，預售票房為340萬人民幣，而非人們想像中的幾千萬。

這次上映，影院在第一天給到了9.3%的排片，略低於《天堂旅行團》和《想飛的女孩》，說明早已對它的市場前景有所預判。

從創作層面而言，《平原上的火焰》確實存在一定的觀影門檻。如果你沒看過原小說或劇版，那幾乎感受不到影片裡莊德增（陳明昊 飾）、傅東心（梅婷 飾）等角色身上潛藏的故事和魅力，也會對李斐（周冬雨 飾）、莊樹（劉昊然 飾）、孫天博（呂聿來 飾）之間的三角戀關係感到莫名其妙，更會認為影片中的情感有矯揉做作之嫌。

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想要完全搞懂影片故事和人物的複雜性，以及其背後的時代隱喻，需要借助小說或劇版來完成，這就大大降低了電影的觀看體驗。

「我錯了？是我想平安夜為你放把火錯了，還是我想去南方錯了？」



一個在人生中沒有做錯任何事的人，還是被不期而至的貨車撞得終生殘疾，正如那些自覺兢兢業業、從不遲到早退的工人無法接受失業。本來李斐的控訴是很有力量且發人深省的，但這種表達方式放到當下已經很難讓人代入和共情了。

所以，影片賣點在2021年還是「要陪伴朝朝到暮暮，要想念歲歲與年年」，今年就改成了更直給、更有情緒的「癲爽女性反殺」。但這一點注定是不會被人爽爽地get到並傳播開來的。

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走錯的檔期

春節檔時，人們事後諸葛亮，說《蛟龍行動》不該來春節檔。其實《平原上的火焰》和《天堂旅行團》也不該來三八檔，而該去清明檔。前者是時代的一聲嗚咽，後者是痛痛快快哭一場。

兩者都有極強的命定感。《平原上的火焰》裡李斐的爸爸被人誤會、背了黑鍋、潛藏多年，最終還是在誤會中死在員警的槍口下；《天堂旅行團》中是想死的死不了，想活的活不成。

《平原上的火焰》對女性主義的書寫是隱晦的，傅東心的覺醒、對家庭的反抗，是另外一版的《出走的決心》，而影版限於篇幅和重心無力涉及。李斐這個角色完全在周冬雨的舒適區，叛逆、倔強、又哭又笑，但在舒適區就意味著很難給人驚喜。

《天堂旅行團》是頹喪大叔和治癒系蘿莉的心靈之旅，不牽涉性別敘事和議題，只關注人的自我療愈。

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而除開這兩部，「含女量」超高的《想飛的女孩》也沒能讓女性受眾爽一把，反而感覺被虐到了，而所謂的「虐女」鏡頭在輿論場中早就淪為了過街老鼠。

倒是「要讀書不要婚紗，要投票不要私奔」的意大利女性電影《還有明天》和英國的舞臺劇《初步舉證》口碑上佳，但顯而易見，在這樣一個特殊的檔期，票房也被嚴重分流了。

不是說一個檔期內只允許存在一種影片，也不是說文藝評論只能以女性主義為標準，而是在這個檔期內各個社交平臺鋪天蓋地宣傳下，人們會自覺或不自覺地用這套標準去檢驗、推介影片。

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即使三八檔成為被廣泛認可的檔期，其市場也承載不了這麼多新片，它的參照檔期應該是情人節或七夕檔，但和後者「只圖一個氣氛」不同的是，三八檔的核心受眾對影片品質和審美價值要求更高。

《哪吒2》餘威猶在，一眾女性題材影片在三八檔攻擂失敗。能夠將《哪吒2》趕下單日票房冠軍寶座的會是哪部影片，會在哪個檔期呢？目前還是個謎。

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