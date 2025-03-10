56歲傳奇男星為家鄉900人還清債務　籌集資金建劇院獲網民大讚

現年56歲的荷里活男星Michael Sheen拍攝多部影視作品，包括《吸血新世紀》系列、《Good Omens》等而為人熟悉。最近他身體力行為家鄉威爾斯900人還清債務，總值超過100萬英鎊（約1000萬港幣）。

Michael Sheen憑在《吸血新世紀》中飾演反派而為人熟悉。（電影劇照）

據知，Michael早前在威爾斯小鎮塔爾伯特港（Port Talbot）一間咖啡店遇到一名婦女，從而當得知當地一個座高爐5個月前被關閉，令當地著名的傳統煉鋼工藝無法承傳下去，同時亦令當地大批民眾失業，而Michael得悉此時後一直都無法釋懷。

Michael Sheen最近為家鄉威爾斯900人還清債務。（Getty Images）

當Michael了解債務系統的運作後，以10萬英鎊成立一家債務收購公司，購買價值100萬英鎊的債務，其後再將這100萬英鎊註銷，因這個舉動，威爾斯有900人因為無需再負債。對此，Michael表示永遠都不會知道這900人是誰，但由於對自己來說，所動用的金錢並不是輕易能夠拿出來，同時這個計劃進行的時間得比想象中久，最終用了兩年才能完成。另外，Michael更幫忙籌集資金，協助威爾斯建立新的國家劇院，並填補舊國家劇院在2024年關閉後留下的空缺。有大批網民得悉此事後，都大讚Michael為威爾斯變得更好。