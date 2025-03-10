導演會︱許冠文隔43年再奪影帝　勉勵同行：只要唔放棄你實有希望

影壇盛事「2025香港電影導演會年度頒獎典禮」今日（10日）舉行，典禮除了讓一眾資深新晉導演聚首一堂，亦邀得許冠文、衞詩雅、朱栢康、鍾雪瑩、談善言、谷祖琳等一眾提名本屆金像獎、炙手可熱的演員出席。《破．地獄》團隊於導演會上成為演技獎大贏家，許冠文、衛詩雅、朱栢康一家三口包辦「最佳男主角」、「最佳女主角」及「最佳男配角」三項大獎！

《破．地獄》一家三口包辦導演會「最佳男主角」、「最佳女主角」及「最佳男配角」獎。（梁碧玲 攝）

許冠文、衛詩雅及朱栢康於導演會得獎後接受傳媒訪問，笑言電影中的一家三口同時得獎，在電影史上實屬罕見，許冠文更笑言：「我雖然攞得獎少，但都攞過嘅！從來未試過一家三口攞奬，今次真係第一次！」對於在金像獎再下一城的信心，許冠文坦言要學會先享受目前：「生命苦短，最後還掂都要落車，最緊要係沿途風景同人美麗！眨下眼，依家我哋三個一齊攞獎嘅時刻就會成為過去。」

許冠文憑《破．地獄》在導演會榮封影帝，衞詩雅亦獲封影后。（梁碧玲 攝）

許冠文於會上，從惠英紅手上獲頒「最佳男主角」獎，二人曾於第一屆香港電影金像獎共同成為首屆影帝影后，他笑言：「頭先見到佢企喺到，心諗『多數都係我喇！』有咩可能頒畀第二個？然後諗起我哋一齊攞獎，原來已經43年前！」許冠文談到近半世紀的經歷時，認真表示：「以前後生嘅時候驕傲，第一屆嘅時候覺得大把獎攞、攞到手軟！點估到43年嚟都冇！但其實係對全行嘅鼓勵，對新入行、或者43年都冇攞過嘅，你實有希望、只要你唔放棄！」